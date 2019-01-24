Фото: підписання протоколу (www.facebook.com/minfin.gov.ua)

За словами Порошенка, це створює сприятливі умови для інвесторів України та Швейцарії

Україна та Швейцарія підписали протокол про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і на капітал. Про це заявив президент Петро Порошенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави держави.

Порошенко підкреслив, що це створює сприятливі умови для інвесторів України та Швейцарії.

"Протокол між урядом України і Швейцарською федеральною радою про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і на капітал - підписано! Підписання протоколу про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і на капітал створює сприятливі умови для інвесторів України та Швейцарії, стимулює ділову ініціативу підприємців та регулює питання міжнародного оподаткування доходів між державами", - написав президент.

Зазначимо, відповідний протокол підписали міністр фінансів Оксана Маркарова та новопризначений президент Швейцарії Улі Маурер.

"Підписання цього протоколу важливе для України, адже угода дозволить запобігти ухиленню від сплати податків, усуне податкову дискримінацію та створить механізми для покращення співпраці та обміну інформацією між податковими органами України та Швейцарії", - прокоментувала документ глава Мінфіну.

Нагадаємо, в жовтні 2017 року Україна і Швейцарія домовилися внести зміни до угоди про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням.

РБК-Україна також писало, що в 2017 році Україна і Швейцарія скоординували роботу відомств обох країн, які працюють над поверненням активів екс-президента України Віктора Януковича, заморожених у швейцарських банках.