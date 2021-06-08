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У Раді до кінця сесії планують почати розгляд закону про олігархів

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Україна, Вівторок 08 червня 2021 00:04
У Раді до кінця сесії планують почати розгляд закону про олігархів Фото: ВР розгляне закон до кінця сесії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

У Верховній Раді до кінця сесії планують почати розгляд закону про олігархів. Про це заявив голова партії "Слуга Народу" Олександр Корнієнко.

Про це йдеться на сайті партії "Слуга Народу".

За словами Корнієнко, фракція "Слуги Народу" планує підтримати у першому читанні закон про олігархів вже до кінця цієї сесії.

"До кінця сесії ми плануємо у першому читанні закон проголосувати. І на наступному тижні буде комітет. Ми чекаємо альтернативний законопроєкт. Чекаємо, які там будуть дефініції. Чекаємо, чи не буде там якихось прізвищ просто в законопроєкті у перехідних положеннях. Сподіваємося, що такого не буде", – заявив Корнієнко.

Також він зазначив, що у випадку, якщо народні депутати не підтримають закон Зеленського про олігархів, то його винесуть на референдум, аби долю закону визначив народ.

"Якщо таке питання отримає схвальну відповідь від українського народу, то далі Верховна Рада протягом стислого терміну має реалізувати його у вигляді законопроєкту. Тоді не можна буде за нього не проголосувати. Тому що це вже вказівка від народу, який тебе обирав. Тобто, Верховна Рада змушена буде проголосувати за цей закон, якщо цього не трапиться у звичайному робочому режимі", - зазначив Корнієнко.

Нагадаємо, раніше Стефанчук також прокоментував долю цього закону. Він говорить, що голосування за закон про олігархів не будуть затягувати.

Раніше повідомлялося, що Зеленський розповів, у якому випадку цей закон винесуть на референдум.

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