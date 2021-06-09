Комітет Ради з нацбезпеки може розглянути закон про олігархів наступного тижня

Замглави комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла розповіла, коли комітет може розглянути законопроект №5599 президента Володимира Зеленського про олігархів. Розгляд може відбутися наступного тижня.

Про це вона повідомила у коментарі РБК-Україна.

"Десь через тиждень (відбудеться розгляд закону про олігархів, - ред.)", - сказала парламентар.

Нагадаємо, раніше глава партії "Слуга Народу" Олександр Корнієнко заявив, що Рада може ухвалити закон президента про олігархів за основу до кінця цієї сесії. За його словами, розгляд документу на профільному комітету має відбутися уже на цьому тижні.

Також замглави фракції СН зазначив, що у випадку, якщо народні депутати не підтримають закон Зеленського про олігархів, то його винесуть на референдум, аби долю закону визначив народ.

Як писало РБК-Україна, раніше перший віце-спікер Ради Руслан Стефанчук також прокоментував долю цього закону. Він говорить, що голосування за закон про олігархів не будуть затягувати.

Так, сам Зеленський заявив, що якщо у парламенті саботуватимуть закон про олігархів, то питання про їх статус винесуть на всеукраїнський референдум. Це є важливим питанням для українців.

Додамо, у Раді анонсували напрацювання ще семи законопроектів у рамках деолігархізації.