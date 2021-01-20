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Рада візьметься за екологію. Нардепи розглянуть закон про зниження промзабруднення

Україна, Середа 20 січня 2021 10:53
Рада візьметься за екологію. Нардепи розглянуть закон про зниження промзабруднення
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада розгляне законопроект про зниження впливу промислового забруднення наступного тижня. Цей закон зараз перебуває на розгляді у профільному комітеті з питань екологічної політики та природокористування.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Глава комітету Олег Бондаренко також підкреслив, що комітет наполягає на виконанні Національного плану зі скорочення викидів, але "будь-який план має бути реалістичним".

"Бондаренко поінформував, що на розгляді комітету перебуває законопроект про зменшення впливу промислового забруднення, розгляд якого у сесійній залі планується на наступному тижні. Також очікується, що Кабінет міністрів незабаром подасть зміни до закону про захист атмосферного повітря", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві знову зафіксували перевищення норми забруднення повітря. Шкідливі речовини збережуться в атмосфері на найближчі дні.

У середньому показники шкідливих речовин в повітрі столиці перевищують допустиму норму у 2-7 разів.

Як писало РБК-Україна, у жовтні Київ увійшов у трійку міст з найбільш забрудненим повітрям у світі. Перше місце зайняв Делі (Індія) і Тегеран (Іран).

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