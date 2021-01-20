Рада возьмется за экологию. Нардепы рассмотрят закон о снижении промзагрязнения

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Верховная рада рассмотрит законопроект о снижении влияния промышленного загрязнения на следующей неделе. Этот закон сейчас находится на рассмотрении в профильном комитете по вопросам экологической политики и природопользования.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Глава комитета Олег Бондаренко также подчеркнул, что комитет настаивает на выполнении Национального плана по сокращению выбросов, но "любой план должен быть реалистичным".

"Бондаренко сообщил, что на рассмотрении комитета находится законопроект об уменьшении влияния промышленного загрязнения, рассмотрение которого в сессионном зале планируется на следующей неделе. Также ожидается, что Кабинет министров вскоре подаст изменения в закон о защите атмосферного воздуха", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве снова зафиксировали превышение нормы загрязнения воздуха. Вредные вещества сохранятся в атмосфере на ближайшие дни.

В среднем показатели вредных веществ в воздухе столицы превышают допустимую норму в 2-7 раз.

Как писало РБК-Украина, в октябре Киев вошел в тройку городов с наиболее загрязненным воздухом в мире. Первое место занял Дели (Индия) и Тегеран (Иран).