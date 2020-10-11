Київ увійшов у трійку міст з найбруднішим повітрям

Фото: Київ (РБК-Україна)

У неділю, 11 жовтня, українська столиця Київ посів третє місце у рейтингу забруднення повітря в містах. Перше місце зайняв Делі (Індія) з індексом 167, друге - місто Тегеран (Іран) з індексом 158.

Про це повідомляють дані ресурсу IQAir.

У свою чергу, на четвертому місці опинився Джакарта (Індонезія) - 144, на п'ятому - Лахор (Пакистан) - 144.

У десятку також увійшли Дакка (Бангладеш), Ченду (Китай), Катманду (Непал) і Бішкек (Киргизія).

Наголошується, що жителям столиці не варто перебувати на вулиці, не відкривати вікна, а в разі необхідності необхідно виходити в захисних масках.

Нагадаємо, синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у східних областях та більшості районів Сумської та Одеської областей.

Крім того, раніше українські синоптики спрогнозували погоду на жовтень.

Раніше повідомлялося, що Укргідрометцентр прогнозує, що після "бабиного літа" в Україну можуть прийти морози.

Додамо, що 11 жовтня в Україні очікуються дощі на заході, півдні і сході країни, а на решті території буде без опадів.