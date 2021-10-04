Гра в монополію. Як "Слуга народу" збирається звільнити Разумкова і ряд міністрів

Можлива відставка голови Верховної Ради Дмитра Разумкова – однозначно головна тема поточного політичного тижня. Заради того, щоб звільнити спікера, "слуги народу" навіть відклали обговорення ротацій в Кабінеті міністрів. Про те, як президентська команда збирається міняти спікера і які ще кадрові перестановки можуть відбутися в жовтні – в матеріалі РБК-Україна.

На виїзному засіданні монобільшості в Трускавці депутати збиралися обговорити всі актуальні проблеми, в тому числі і майбутні перестановки в Кабміні. Принаймні, так публічно пояснювало мету дводенної поїздки керівництво "Слуги народу". Але за фактом з усіх кадрових питань піднімалося тільки одне – про відставку спікера Дмитра Разумкова.

Як пояснили співрозмовники видання в "Слузі народу", тему ротації міністрів відклали спеціально, щоб не вносити додаткову напругу в депутатські ряди. Поки що головне кадрове завдання, поставлене президентською командою – заміна голови Верховної ради. І вже після неї, у другій половині жовтня, монобільшість планує взятися за оновлення Кабміну.

Останній з перших

За кілька днів до Трускавця вже добре відчутна напруга між Разумковим і рештою командою влади дійшла до відкритого протистояння.

Крапку поставив сам Володимир Зеленський на брифінгу в Трускавці – сказавши, що Разумков "не є членом цієї команди". І пригадавши голові ВР, серед іншого, видачу підписних листів для початку процедури референдуму, яку безуспішно намагалася запустити фракція ОПЗЖ в лютому цього року. Сам Зеленський поспішив запевнити, що "не ображається" за це на спікера і його звільнення це внутрішня справа монобільшості.

Як би там не було, як запевняє один зі співрозмовників в СН, до персонального протистояння зводити все не варто. "Разумков – це багато в чому симптом більш системних наших проблем. Наприклад, того, як ми в Раді постійно тонемо в поправочному спамі – а Разумков якраз втілення цієї системи", – сказав він.

Зеленський вважає, що звільнення Разумкова це справа фракції "Слуга народу" (фото: Віталій Носач / РБК-Україна )

Збирати підписи за його звільнення "Слуга народу" почала після обіду суботи, 2 жовтня. І незабаром зібрали більше 120 з 150 необхідних (всього в Трускавець приїхали 208 "слуг" з 244 членів фракції). Але ряд депутатів все ж хотіли спершу поспілкуватися з цього приводу з президентом і вже потім остаточно вибрати сторону в конфлікті.

Під час цієї зустрічі із залу попросили вийти інших учасників трускавецького форуму, у депутатів зібрали мобільні телефони. Але, за інформацією РБК-Україна, ніяких принципово нових претензій до Разумкова глава держави не висунув. Він повторив тези про некомандність спікера, його особливу позицію щодо санкцій РНБО і закону про олігархів і т.д. Більшість депутатів тези Зеленського начебто переконали.

"На фракції ми прийшли до висновку, що від спікера і апарату, яким він керує, ми не відчуваємо тієї підтримки, яку повинні були відчувати як монобільшість, що делегувала його в президію. Саме тому ми прийняли рішення з понеділка передати підписні листи", – розповіла РБК-Україна заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Хоча були й ті, хто вирішив заступитися за Разумкова. Його давній соратник Василь Мокан на зборах фракції запитав у президента і Давида Арахамії, чи не справедливо було би заслухати і самого спікера. Він навів приклад, коли депутати і президент спілкувалися з Олександром Дубінським перед його виключенням з фракції.

"А в цьому випадку перед голосуванням за відставку спікеру не дають можливості сказати слово депутатам, притому що мова йде нібито про конфлікт фракції і Разумкова. Хоча, на мій погляд, такого конфлікту немає", – пояснив РБК-Україна Мокан.

На цю пропозицію, за даними видання, Зеленський відповів приблизно так: спікер вже висловив свою позицію на ефірах, тому сенсу ще раз заслуховувати його немає.

"Для нього було дуже показовим те, хто підтримає відставку спікера, а хто піде наперекір. У президента є чітке переконання, що Разумков займається створенням свого власного політичного проекту. І ті, хто йде наперекір, можливо, теж бачать себе в іншому проекті в майбутньому", – зазначило одне з джерел видання.

У Зеленського вважають, що Разумков будує свій політичний проект (фото: Віталій Носач / РБК-Україна )

За різними відомостями, у Трускавці вдалося зібрати від 184 до 190 голосів за відставку Разумкова. До десятка (за іншою інформацією – шість-сім) осіб під час обговорення цього питання виступили проти. Їм запропонували написати заяву про вихід з фракції, при цьому нібито не позбавляючи мандата, каже Мокан.

"Але ми не йшли проти програмних принципів і обіцянок. Відхилення від позиції фракції і партії – це не зовсім відповідає дійсності. Думаю, що в цьому є, скоріше, політичні аспекти. Я не бачу підстав спеціально саботувати програмні обіцянки і реформи після того, як Рада може проголосувати за відставку Разумкова", – пояснив він.

За інформацією видання, далі події повинні розвиватися наступним чином. У вівторок, 5 жовтня, Рада проголосує за включення питання про відставку спікера до порядку денного і визначиться з процедурою його розгляду. У четвер же планується вирішальне голосування.

При цьому Разумков при бажанні може спробувати затягнути цю історію, звично апелюючи до регламенту ВР. Там зазначено, що за два дні до голосування за відставку спікера депутатам повинні бути представлені звіти Рахункової палати і самого спікера. Два дні до четверга – це якраз вівторок, а на підготовку цих звітів теж потрібен час.

Втім, у президентській команді розраховують, що подібні процедурні моменти особливою проблемою не стануть, і голову ВР все ж замінять цього четверга. Голосів за це, за попередніми оцінками, має вистачити.

У "Слузі народу" вважають, що всередині їх фракції відставку спікера підтримають близько 205-210 депутатів. Решту голосів, як розраховують у президентській команді, додадуть групи "Довіра" і "За майбутнє". Під питанням – підтримка половини фракції "Голос".

Наступник Разумкова на посаді давно відомий – перший віце-спікер Руслан Стефанчук. Тоді як його звільнене крісло, як передбачається, займе заступник голови фракції "СН" і глава партії влади Олександр Корнієнко.

Наступні на вихід

Попри те, що на зборах в Трускавці депутати і президент не торкалися можливих перестановок в Кабміні, це питання не знімається з порядку денного.

У правлячій команді роздумують над заміною кількох міністрів ще з літа. Перед початком осінньої сесії поінформовані співрозмовники видання допускали, що за ротації Рада візьметься в кінці вересня. Але через цілу низку обставин ці терміни змінюються, втім, як і список членів Кабміну, яких хочуть звільнити.

"Ми не обговорювали це на великій фракції. За настроями всередині фракції, вважаю, що найближчим часом може відбутися заміна близько 4 або 5 міністрів", – сказав РБК-Україна нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура. Його колега Данило Гетманцев підтверджує ці цифри.

За даними видання, зараз найхиткіші позиції у віце-прем'єра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, міністра соцполітики Марини Лазебної і міністра оборони Андрія Тарана. За останній місяць до них додалося ще два кандидати "на вихід" – міністр захисту навколишнього середовища Роман Абрамовський і перший віце-прем'єр - міністр економіки Олексій Любченко.

Відставки в Кабміні поки відкладаються (фото: Віталій Носач / РБК-Україна )

У претензію Уруському джерела видання ставлять те, що він не справляється з ключовим завданням, для виконання якого його міністерство і було створено трохи більше року тому. Це аналіз поточного стану справ у галузях української промисловості, в першу чергу, оборонної, а також створення стратегії їх розвитку.

Крім того, співрозмовники видання скаржаться, що у Уруського є великі провисання щодо прийняття підзаконних актів і це не подобається багатьом членам профільних комітетів Ради. Ще один фактор, який йде не на користь віце-прем'єру – його натягнуті відносини з Давидом Арахамією, стверджують джерела РБК-Україна.

На місце Уруського ще до цієї суботи розглядали голову комітету Ради з економічного розвитку Дмитра Наталуху. Але після того, як він публічно висловився проти відставки Разумкова, в президентській команді задумалися над пошуком інших кандидатів на це крісло.

До керівника Мінсоцполітики Лазебної є дві головні претензії. Це її зближення з профспілками, яке не до душі президентській команді, і натягнуті відносини з головою профільного комітету Галиною Третьяковою. Плюс перед початком впровадження накопичувальної пенсійної системи в Мінсоцполітики потрібне посилення, пояснюють співрозмовники в "Слузі народу". Але в правлячій команді ще не визначилися, ким замінити Лазебну.

Міністра оборони Тарана "мінусують" відразу кілька факторів. Перший – конфлікт з колишнім головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком. По-друге, його роботою незадоволені багато депутатів, включаючи представників монобільшості. Їхні закиди зводяться до того, що Таран гальмує оборонну реформу і слабо розуміє її суть.

Відповідно до закону, ініціатива про відставку і призначення міністра оборони – це прерогатива президента. І, як стверджують поінформовані джерела, нового главу цього відомства на Банковій ще не пригледіли.

Роман Абрамовський – поки єдиний з міністрів, хто, за даними видання, вже підготував заяву про звільнення. Хоча він це робить не вперше. У грудні минулого року Рада вже збиралася відправити його у відставку і призначити на його місце голову Державної служби геології та надр Романа Опімаха. Тоді ці питання так і не дійшли до розгляду в сесійній залі, а претензії до роботи міністра тільки накопичувалися.

За словами співрозмовників у президентській команді, Абрамовський так і не зміг навести порядок у роботі підпорядкованих його відомству центральних органів виконавчої влади. Наприклад, йому не вдалося вирішити давні проблеми з корупцією в лісовому господарстві, говорить одне з джерел.

Кого можуть призначити тепер замість Абрамовського – все ще неясно. Поінформоване джерело зазначило, що в Мінекології може перейти "один із депутатів від "Слуги народу". Інший співрозмовник видання допустив, що відомством керуватиме виконуючий обов'язки, обраний Кабміном.

Команда Зеленського знову зіткнулася з кадровою кризою (фото: Віталій Носач / РБК-Україна )

Що стосується Любченка, то інформація про його можливу відставку почала розходитися в політичних колах менше двох тижнів тому. Рада призначила його першим віце-прем'єром тільки в травні цього року, але, судячи з усього, він вже встиг потрапити в немилість до президентської команди. Там засумнівалися в мотивації Любченка, стверджують кілька співрозмовників видання.

"Є підозри, що він надавав певні преференції Ахметову в своїх корисливих цілях", – пояснив один із впливових депутатів з "Слуги народу".

Якщо питання відставки Любченка дійде до сесійної зали, то на його місце може перейти заступник голови ОП Юлія Свириденко. Але першим віце-прем'єром, як зараз Любченко, вона не стане. Такий пост, швидше за все, просто лквідують – як розповідають джерела у владі, його наявність викликає невдоволення прем'єра Дениса Шмигаля.

Скільки кандидатів з цього переліку реально попросять "на вихід" і чи не поповняться їхні ряди кимось іще – питання відкрите. На початку вересня у владі пояснювали, що всі намічені ротації зсуваються в термінах через складнощі в пошуку нових кадрів. На той час співбесіди з можливими кандидатами проводилися вже більше місяця.

На потенційно вакантні місця в Кабміні, за інформацією видання, тільки за останні тижні пройшли відбір вже десятки людей. І на деякі позиції їх як і раніше не погодили. Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія скаржився, що багато "нормальних людей" просто відмовляються переходити з бізнесу на роботу в Кабмін.

Вирішити проблему кадрового голоду команді влади з 2019 року так і не вдалося. Хоча пропонувалися різні варіанти, починаючи з проекту "Ліфт" і залучення міжнародних рекрутингових агентств. "Ліфт" застряг між поверхами і вже нікуди не їде", – говорив РБК-Україна один з представників "Слуги народу" ще півтора роки тому.

Тоді ж виникла ідея створити хедхантингове агентство на базі Академії держуправління, але з неї теж нічого не вийшло. При цьому вимоги до потенційних кандидатів за цей час тільки зросли, стверджують у монобільшості.

"Буває, що людина начебто і профі, і виглядає нормально, і для нас зрозуміла – але в минулому у нього спливає якась погана історія. І він злітає, через побоювання, що він цю історію може повторити вже з нами", – сказав один зі співрозмовників видання.

До того ж, лава запасних при владі дуже коротка, і відповідні кадри зазвичай вже "при ділі". І призначити когось в Кабмін – значить, оголити відповідний напрямок, наприклад, в парламенті.

Поки що, як розповідали виданню представники різних органів влади, якогось реального вирішення кадрової проблеми на горизонті немає. Через це давно дозрілі звільнення доводиться надовго відкладати. Наприклад, міністр оборони Таран в статусі кандидата на вихід знаходиться вже не перший місяць, але досі зберігає крісло.

Тим часом, на горизонті проглядається нова хвиля перестановок, після ротацій в Кабміні, яка торкнеться окремих силових органів. Але поки що силовиків у "Слузі народу" чіпати не хочуть – можливо, залишать на Новий рік.