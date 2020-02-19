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Рада розглянула майже 650 правок до закону про ринок землі

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Всього в документі 4018 правок

Верховна рада України станом на середу, 19 лютого, розглянула 649 правок до другого читання законопроекту про ринок землі, передає кореспондент РБК-Україна.

Всього в документі 4018 правок. Жодна з розглянутих правок підтримана в залі не була.

Нагадаємо, за законопроект про відкриття ринку землі в Верховній раді достатньо голосів, запевняє глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Крім того, у фракції розглядають можливість призначення додаткових пленарних засідань ВР для прискорення розгляду законопроекту про ринок землі.

Як писало РБК-Україна, у фракції "Слуга народу" виключають можливість проведення подовженого пленарного засідання парламенту через розгляд закону про ринок землі.

Додамо також, СН проводить активну роботу з опозиційними фракціями для того, щоб вони зняли поправки до законопроекту про ринок землі. Однак у фракції сумніваються, що закон вдасться прийняти 20 лютого.

Раніше агентство також писало, що ВР вже пройшла 1/6 правок до законопроекту про ринок землі. При цьому парламентарії станом на вівторок пройшли 483 правки.

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