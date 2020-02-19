Рада розглянула майже 650 правок до закону про ринок землі

Верховна рада України станом на середу, 19 лютого, розглянула 649 правок до другого читання законопроекту про ринок землі, передає кореспондент РБК-Україна.

Всього в документі 4018 правок. Жодна з розглянутих правок підтримана в залі не була.

Нагадаємо, за законопроект про відкриття ринку землі в Верховній раді достатньо голосів, запевняє глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Крім того, у фракції розглядають можливість призначення додаткових пленарних засідань ВР для прискорення розгляду законопроекту про ринок землі.

Як писало РБК-Україна, у фракції "Слуга народу" виключають можливість проведення подовженого пленарного засідання парламенту через розгляд закону про ринок землі.

Додамо також, СН проводить активну роботу з опозиційними фракціями для того, щоб вони зняли поправки до законопроекту про ринок землі. Однак у фракції сумніваються, що закон вдасться прийняти 20 лютого.

Раніше агентство також писало, що ВР вже пройшла 1/6 правок до законопроекту про ринок землі. При цьому парламентарії станом на вівторок пройшли 483 правки.