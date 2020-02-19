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У Раді виключають можливість проведення "аграрної ночі"

Новини » Політика     19.02.2020 - 13:16
У Раді виключають можливість проведення "аграрної ночі"
Фото: Олександр Корнієнко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Корнієнко заявив про неможливість прийняття такого процедурного рішення

У фракції "Слуга народу" виключають можливість проведення подовженого пленарного засідання парламенту через розгляд закону про ринок землі. Про це заявив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, зараз нардепи не можуть зробити таке процедурне рішення.

"Ми не можемо, на жаль, зробити процедурні рішення. Тобто, ми знаходимось у розгляді питання. Ми можемо тільки продовжувати розглядати правки", - заявив парламентар.

Нардеп пояснив, що продовження пленарного засідання до ночі може бути розцінено як порушення закону "Про регламент Верховної ради".

"Це все процедурні рішення. Ми не можемо зараз жодне питання винести на голосування. Ми дотримуємось трактування, що це буде порушенням регламенту", - додав він.

Нагадаємо, фракція "Слуга народу" проводить активну роботу з опозиційними фракціями для того, щоб вони зняли поправки до законопроекту про ринок землі. Однак у СН сумніваються, що закон вдасться ухвалити 20 лютого.

Як писало РБК-Україна, ВР станом на середу, 19 лютого, розглянула 500 поправок до другого читання законопроекту про ринок землі. Всього в документі 4018 правок. При цьому парламентарії станом на вівторок пройшли 483 правки.

Додамо, за законопроект про відкриття ринку землі в Верховній раді достатньо голосів, запевняє глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

У Раді оцінили шанси на прийняття закону про ринок землі 20 лютого Рада розглянула вже 500 правок до закону про ринок землі
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