У Раді пояснили, чому "мовний закон" можуть прийняти після другого туру виборів

Фото: Микола Княжицький (Віталій Носач/РБК-Україна)

Однак у профільному комітеті ВР сподіваються на прийняття "мовного закону" до другого туру виборів президента

"Мовний закон" - законопроект "Про функціонування української мови як державної" Верховна рада України може не проголосувати до 21 квітня через те, що частина народних депутатів наразі перебуває на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи. Про це під час погоджувальної ради парламенту заявив голова комітету з питань культури та духовності Микола Княжицький, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що закон "Про функціонування української мови" має бути прийнятий незалежно від результатів виборів.

"Як не вдасться ( прийняти закон до другого туру, - ред.), адже частина депутатів у ПАРЄ, частина в інших місцях, (наполягаю, - ред.), щоб ми прийняли незалежно від результатів виборів цей закон відразу після другого туру", - повідомив Княжицький.

Нардеп наголосив, що у комітеті сподіваються на прийняття закону між першим та другим туром.

"Наполягаю на тому, щоб ми максимально швидко прийняли закон про мову. Сподіваюсь, що нам вдасться прийняти закон між першим та другим туром виборів президента", - додав він.

Нагадаємо, перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко заявила, що нардепам залишилося розглянути 862 поправки до "мовного закону".

Як писало РБК-Україна раніше, парламентарі розглянули майже 60% правок до "мовного закону".

Додамо, в комітеті ВР з питань культури і духовності констатують істотне розбалансування "мовного закону" через провалені поправки.