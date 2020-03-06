Рада розглянула майже 3300 правок до закону про ринок землі

Верховна рада України станом на п'ятницю, 6 березня, розглянула вже 3298 поправок до другого читання законопроекту про ринок землі, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, депутатам залишилося розглянути менше тисячі правок до другого читання законопроекту №2178-10.

Так, у четвер нардепи підтримали правку під номером 3017, вона носить технічний характер і виправляє помилки в нумерації закону про держреєстрацію прав і нерухомого. За неї проголосували 244 депутати Ради.

Нагадаємо, парламентарії станом на четвер пройшли 3182 поправки до другого читання законопроекту про ринок землі.

Як писало РБК-Україна, законопроект про ринок землі Рада зможе прийняти не раніше 16-17 квітня. Такий прогноз зробив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. За його словами, голосування не зможе відбутися раніше, якщо ВР продовжить розглядати поправки в такому темпі.

Ще на початку лютого депутати Ради приступили до розгляду законопроекту про ринок землі в другому читанні.

Так, у СН сподіваються на прискорення розгляду поправок до законопроекту про ринок землі, про що заявив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко.

Підкреслимо, на цьому тижні парламентарії збиралися на два позачергових засідання саме тому, що до закінчення розгляду закону про ринок землі вони не можуть розглядати інші питання.