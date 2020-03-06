Рада рассмотрела почти 3300 правок к закону о рынке земли

Верховная рада Украины по состоянию на пятницу, 6 марта, рассмотрела уже 3298 поправок ко второму чтению законопроекта о рынке земли, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, депутатам осталось рассмотреть менее тысячи правок ко второму чтению законопроекта №2178-10.

Так, в четверг нардепы поддержали правку под номером 3017, она носит технический характер и исправляет ошибки в нумерации закона о госрегистрации прав и недвижимого. За нее проголосовали 244 депутата Рады.

Напомним, парламентарии по состоянию на четверг прошли 3182 поправки ко второму чтению законопроекта о рынке земли.

Как писало РБК-Украина, законопроект о рынке земли Рада сможет принять не ранее 16-17 апреля. Такой прогноз сделал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По его словам, голосование не сможет состояться раньше, если ВР продолжит рассматривать поправки в таком темпе.

Еще в начале февраля депутаты Рады приступили к рассмотрению законопроекта о рынке земли во втором чтении.

Так, в СН надеются на ускорение рассмотрения поправок к законопроекту о рынке земли, о чем заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.

Подчеркнем, на этой неделе парламентарии собирались на два внеочередных заседания именно потому, что до окончания рассмотрения закона о рынке земли они не могут рассматривать другие вопросы.