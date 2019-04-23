Рада продовжила розгляд "мовного закону"

Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепам залишилося розглянути 251 правку

Верховна рада України продовжила розгляд "мовного закону". Про це повідомив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що парламентарям залишилося розглянути 251 правку до другого читання закону.

Нагадаємо, раніше Парубій підкреслив, що на даний час немає ризиків не прийняти "мовний закон" - законопроект "Про функціонування української мови як державної". За його словами, більшість парламенту підтримує прийняття закону.

"Щоб ми не лякали українців, що раптом закон про мову може бути поставлений під ризик. Я можу вам сказати, підтримує закон про мову: "Блок Петра Порошенка", "Народний фронт", "Самопоміч" підтримують закон про мову, "Батьківщина", "Радикальна партія", група "Воля народу", як мінімум 25 позафракційних підтримують закон про мову", - запевняв глава ВР.

Раніше Парубій заявив, що Рада буде голосувати за "мовний закон" у четвер, 25 квітня. Після завершення розгляду поправок повинен зібратися профільний комітет з питань культури і проаналізувати, які правки були провалені.

Додамо також, спікер ВР заявляв, що у тиждень завершення розгляду поправок і голосування за "мовний закон" не підписуватиме відпустки народним депутатам.