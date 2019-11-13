Рада розглядає закони про ринок землі: головне

Верховна рада України сьогодні, 13 листопада, почала розглядати закони про ринок землі. Всі подробиці про те, як проходить засідання - в матеріалі РБК-Україна.

У Раді зареєструвалося 266 народних депутатів, спікер парламенту Дмитро Разумков відкрив засідання.

Рада розглядає законопроекти про ринок землі

Верховна рада приступила до розгляду законопроектів про ринок землі. Після відкриття засідання Ради нардепи обговорювали чи варто виносити на голосування дане питання. Більшість фракцій в Раді виступали за те, щоб відкласти розгляд питання. Після обговорення спікер Ради Дмитро Разумков оголосив перерву в засіданні і зібрав у себе лідерів фракцій.

Після зустрічі Разумкова з лідерами фракцій Рада продовжила засідання, опозиційні фракції намагалися зірвати розгляд земельних законопроектів і блокували доступ виступаючих до трибуни.

На даний момент Рада розглядає земельні законопроекти.

Разумков продовжив ранкове засідання Ради

Голова Верховної ради Дмитро Разумков продовжив ранкове засідання Верховної ради до 15:00.

"Ставлю на голосування пропозицію продовжити нашу роботу до 15:00 години. Рішення прийнято", - заявив Разумков.

229 голосів за продовження роботи Ради віддала фракція "Слуга народа".

"Я думаю, що це питання (ринку землі, - ред.) ми якраз розглянемо до 15:00 години", - наголосив Разумков.

Більшість фракцій проти розгляду законопроекту про ринок землі

Під час виступів представників фракцій проти законопроекту про ринок землі виступили "Голос", "Батьківщина", "Європейська солідарність" і "Опозиційна платформа - За життя". Таким чином, розгляд законопроекту підтримує тільки фракція "Слуга народу".

Під Радою проходить акція проти ринку землі

Зазначимо, Верховна рада планувала розглянути законопроекти про ринок землі 12 листопада, однак пізніше стало відомо, що голосування перенесли. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що проект закону про зняття заборони на продаж сільськогосподарських земель буде обговорюватися на засіданні фракції в середу, 13 листопада.

Зеленський анонсував референдум по ринку землі

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні оголосив про проведення референдуму з питання земельної реформи. За словами президента, іноземні компанії зможуть отримати право купувати землю, лише якщо на це буде згода на всеукраїнському референдумі. А згідно з поправками до законопроекту, які будуть внесені між першим і другим читанням, купувати і продавати землю зможуть тільки українські громадяни і компанії.