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Рада розпустила ЦВК

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Парламент підтримав подання президента Зеленського про звільнення Центрвиборчкому

Верховна рада України розпустила нинішній склад Центральної виборчої комісії. Таким чином, парламент схвалив подання президента України Володимира Зеленського, передає кореспондент РБК-Україна.

Звільнення ЦВК схвалив 341 парламентарій при 300 мінімально необхідних.

Таким чином, нардепи підтримали проект постанови про розпуск Центральної виборчої комісії (ЦВК).

Згідно з документом, повноваження усього складу ЦВК будуть припинені відповідно до п. 21 ч. 1 ст. Конституції України та ст. 311 закону про ЦВК з урахуванням мотивованого подання президента.

Зокрема, будуть припинені повноваження:

  • Алли Басалаєвої
  • Наталії Бернацької
  • Михайла Вербенського
  • Олега Діденка
  • Андрія Євстигнєєва
  • Ірини Єфремової
  • Ольги Желтової
  • Олега Конопольського
  • Світлани Кустової
  • Ольги Лотюк
  • Катерини Махніцької
  • Віталія Плукаря
  • Євгенія Радченка
  • Тетяни Сліпачук
  • Леонтія Шипілова
  • Тетяни Юзькової

Так, у супровідних до постанови документах президент Володимир Зеленський вказує на те, що ЦВК у ході парламентських виборів проявила "недостатню виваженість або навіть політичну упередженість у вирішенні окремих питань", наслідком чого стали судові процеси, за результатами яких дії ЦВК визнані протиправними.

Нагадаємо, раніше у фракції "Слуга народу" заявляли, що новий склад нової ЦВК може бути сформований до жовтня.

Відзначимо, комітет Верховної ради з питань організації державної влади рекомендує парламенту схвалити подання президента Володимира Зеленського з приводу дострокового розпуску складу ЦВК.

РБК-Україна раніше анонсувало, що Рада може розглянути питання дострокового розпуску ЦВК вже 12 вересня. Однак постанова так і не внесли на розгляд парламентаріїв.

Підкреслимо, в Комітеті виборців України заявили, що об'єктивні причини для розпуску комісії відсутні.

У вівторок, 10 вересня, президент Володимир Зеленський направив до ВР подання про звільнення нинішнього складу Центрвиборчкому.

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