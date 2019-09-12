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З'явився текст постанови про розпуск ЦВК

Новини » Політика    12.09.2019 - 11:34
З'явився текст постанови про розпуск ЦВК
Фото: Центрвиборчком (РБК-Україна)

ЦВК можуть розпустити в зв'язку поданням Зеленського

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про розпуск Центральної виборчої комісії (ЦВК). Відповідні документи з'явилися на сайті парламенту.

У проекті йдеться, що повноваження всього складу ЦВК будуть припинені відповідно до п. 21 ч. 1 ст. Конституції України і ст. 311 закону про ЦВК з урахуванням мотивованого подання президента.

Таким чином, будуть припинені повноваження:

  • Алли Басалаєвої
  • Наталії Бернацької
  • Михайла Вербенського
  • Олега Діденка
  • Андрія Євстигнєєва,
  • Ірини Єфремової
  • Ольги Желтової
  • Олега Конопольского
  • Світлани Кустової
  • Ольги Лотюк
  • Катерини Махницької
  • Віталія Плукаря
  • Євгенія Радченка
  • Тетяни Сліпачук
  • Леонтія Шипілова
  • Тетяни Юзькової

У супровідних документах йдеться, що президент Володимир Зеленський вказує на те, що ЦВК в ході парламентських виборів проявила "недостатню виваженість або навіть політичну упередженість у вирішенні окремих питань", наслідком чого стали судові процеси, за результатами яких дії ЦВК визнано протиправними.

Фото: подання про розпуск ЦВК

Крім того, Зеленський вказав на те, що суди скасували рішення ЦВК про відмову 28 кандидатів у народні депутати. Також прикладом "необ'єктивності та політичної заангажованості" він назвав ситуацію в округах № 169 та 198.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЦВК відклала перерахунок голосів в окрузі №198 після подання про розпуск комісії.

Також вчора повідомлялося, що новий ЦВК може бути сформований до жовтня.

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