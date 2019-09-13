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Рада приступила до розгляду розпуску ЦВК

Новини » Політика    13.09.2019 - 11:14
Рада приступила до розгляду розпуску ЦВК
Фото: Центральна виборча комісія (РБК-Україна)

ЦВК вже сьогодні можуть достроково розпустити

Верховна рада України приступила до розгляду розпуску Центральної виборчої комісії (ЦВК). Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За словами представника президента в Раді Руслана Стефанчука, незважаючи на позитивні оцінки міжнародних інституцій щодо ЦВК її діяльність супроводжувалася низкою неоднозначних рішень. Він також перерахував факти, коли Центрвиборчком необгрунтовано відмовляв в реєстрації кандидатів у нардепи і не виконував рішення суду.

"З огляду на це глава держави вніс на розгляд парламенту відповідне подання. Прошу підтримати", - зазначив Стефанчук.

Раніше стало відомо, що парламент може розпустити ЦВК відповідно до п. 21 ч. 1 ст. Конституції України та ст. 311 закону про ЦВК, згідно з якими президент України може ініціювати дострокове припинення повноважень комісії.

У супровідних документах до проекту постанови йдеться, ЦВК в ході парламентських виборів проявила "недостатню виваженість або навіть політичну упередженість в рішенні окремих питань", наслідком чого стали судові процеси, за результатами яких деякі дії ЦВК визнано протиправними. Крім того, ЦВК дорікають в "необ'єктивності і політичної заангажованості" через ситуацію в округах № 169 і 198.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура припустив, що новий склад ЦВК може бути сформований до жовтня.

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