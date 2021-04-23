RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Рада може провести два позачергові засідання наступного тижня

Автор: Юлія Струк

Верховна рада може зібратися на два позачергові засідання наступного тижня. Їх проведення планується на вівторок та четвер.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомила замглави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Плануємо позачергові на вівторок і четвер. Сьогодні починаємо збір підписів за перше позачергове засідання - на вівторок", - зазначила парламентар.

У прес-службі партії "Слуга народу" зазначили, що на одному з позачергових можуть розглянути призначення Германа Галущенка главою Міністерства енергетики.

"Планується збір підписних листів для проведення позачергового засідання Верховної ради, де Галущенко виступить перед народними обранцями, а питання про його призначення винесуть на голосування у залі", - сказано у повідомленні.

Так, вчора на засіданні фракції СН прем'єр-міністр Денис Шмигаль представив депутатам кандидата на пост міністра енергетики Германа Галущенка. Претендент відповідав на запитання членів монобільшості.

Нагадаємо, вчора на засіданні фракції "Слуга народу", яке проходило в онлайн-форматі, нардепи також обговорили недавні інциденти з Євгеном Шевченком і Миколою Тищенком. Ніяких кадрових рішень прийнято не було.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Верховна РадаЄвгенія Кравчук
Читайте також
У МВС просять Раду посилити кримінальну відповідальність за порушення авторських прав
В Україні хочуть спростити виплати компенсацій медикам: у Раду внесли закон
Прогноз погоди