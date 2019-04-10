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Рада не проголосує "мовний закон" до другого туру виборів

Новини » Політика    10.04.2019 - 11:35
Рада не проголосує "мовний закон" до другого туру виборів
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

У БПП прогнозують, що розгляд правок продовжиться після виборів

У Верховній раді не встигнуть завершити розгляд "мовного закону" - законопроекту "Про функціонування української мови як державної" до другого туру виборів президента України. Про це повідомив заступник глави фракції "Блок Петра Порошенка" Олексій Гончаренко, передає кореспондент РБК-Україна.

Парламентар прогнозує, що розгляд правок продовжиться і на наступному пленарному тижні

"Ніякої вірогідності. Ми сьогодні і завтра будемо розглядати правки. Я думаю, що і наступний пленарний тиждень, який розпочнеться 23 квітня, ми будемо продовжувати розгляд правок", - повідомив Гончаренко.

Нагадаємо, вчора Верховна рада розглянула понад 1500 поправок до другого читання "мовного закону" - законопроекту "Про функціонування української мови як державної". Так, усього в законі 2082 правки, парламентарі пройшли 1523 правки у вівторок.

Як писало РБК-Україна раніше, глава комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький зазначив, що "мовний закон" нардепи можуть не проголосувати до 21 квітня через те, що частина парламентарів зараз перебуває на сесії ПАРЄ.

Додамо, на початку березня комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович закликала Верховну раду перенести прийняття "мовного закону" на період після виборів президента України.

Рада сьогодні продовжить вносити правки до "мовного закону" Рада розглянула понад 1500 правок до "мовного закону"
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