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Рада в четвер збереться на позачергове засідання, - Арахамія

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Вівторок 21 вересня 2021 13:34
Рада в четвер збереться на позачергове засідання, - Арахамія Фото: глава фракції СН Давид Арахамія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Глава ВР Дмитро Разумков скликав позачергове засідання парламенту на 23 вересня. Засідання проведуть за ініціативи позафракційного народного депутата Олександра Дубінського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії під час спілкування з журналістами у Раді.

"Пан Разумков сьогодні надіслав мені листа, що в четвер він призначив позачергову сесію. Дубінський три-чотири місяці тому збирав позачергову по ФОПах (підписи для позачергового засідання, - ред.). І назбиралося, і на четвер призначене", - розказав Арахамія.

За словами глави фракції "Слуга народу", законопроект стосується відміни РРО для ФОПів.

"Ну ми цього робити не будемо. Я вам це уже можу заявити. Ми його приймали з такими боями, щоб потім відмінити? Я не розумію", - додав Арахамія, відповідаючи на питання журналістів.

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Давид Арахамія Верховна рада Позачергове засідання Ради
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