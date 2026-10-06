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Бюджет-2027: между войной, бедностью и триллионом в тени

16:53 06.10.2026 Вт
15 мин
aimg Даниил Гетманцев
Бюджет-2027: между войной, бедностью и триллионом в тени Даниил Гетманцев (фото Виталий Носач, РБК-Украина)
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Бюджет-2027, несмотря на самые тяжелые за годы Независимости условия - замедление ВВП, рост бедности до 41,6%, остановку металлургии и морского торгового коридора, - не предлагает системных ответов на вызовы войны.

Почему проект главного финансового документа страны консервирует бедность, капитулирует перед теневой экономикой и как это исправить - в колонке главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева специально для РБК-Украина.

 

Украина приближается к новому бюджетному году, без преувеличения, в самой тяжелой ситуации не только с начала полномасштабной войны, но и за все годы Независимости.

ВВП, темпы восстановления которого замедлялись в 2024-2025 годах, рискует по итогам 2026 года остановиться в лучшем случае около нуля, а при худшем сценарии – войти в отрицательный диапазон.

На неопределенное время потеряна металлургия – одна из ключевых отраслей не только в плане экспортного потенциала, но и для программ восстановления Украины и работы смежных отраслей, в первую очередь строительной и машиностроительной.

Остановлен черноморский морской торговый коридор и работа портовых хозяйств, через которые до полномасштабной войны проходило почти 80% товарного грузопотока.

Сушей аграрии ныне отгружают за границу меньше половины имеющегося экспортного ресурса, рискуя остаться без необходимых средств накануне следующих полевых компаний, и как следствие – столкнуться с сокращением производства и угрозой банкротств.

Негативное сальдо внешнеторговельного баланса с запасом перекроет предыдущие и установит очередной исторический анти-рекорд за все времена Независимости.

Оборонно-промышленный комплекс, который по потенциалу мог бы перекрыть потери от остановки металлургии, работает менее чем на половину имеющихся мощностей из-за нехватки средств, отсутствия ритмичности и предсказуемости государственных заказов, а также так и не открытого де-факто контролируемого экспорта, который мог бы способствовать притоку иностранных заказов, ресурсов и инвестиций.

Все это происходит на фоне критически низкого уровня обеспечения ВСУ, который, по оценкам бывшего главкома, в I полугодии по всем направлениям снизился до 15-20% от реальной потребности армейских подразделений.

Системные удары врага по ритейлу, логистике и складам наносят бизнесу огромные потери из-за уничтоженной продукции и инфраструктуры, бюджет рискует не досчитаться десятки миллиардов гривен налогов, а десятки тысяч людей могут или уже потеряли работу. Крупный бизнес сообщает об увольнении работников разрушенных объектов, не имея больше "подушки безопасности" для сохранения рабочих мест и перевода персонала на другие локации.

Многочасовые, практически непрерывные воздушные тревоги наносят катастрофический экономический ущерб всем секторам экономики и сферам общественной жизни.

Вызовы, которые нельзя игнорировать

Из-за дефицита бюджетных средств остановлено до конца года финансирование так называемых "неприоритетных расходов", в которые почему-то попали и Планы стойкости регионов, что может иметь катастрофические последствия во время следующей зимы. Наибольшую тревогу у меня вызывают объекты энергетики и коммунального хозяйства, которые уже сейчас испытывают серьезные "подготовительные" удары со стороны врага с целью погружения украинцев в ближайшие месяцы в темноту и холод.

Серьезную тревогу вызывает рост бедности. По оценкам Всемирного банка, ее уровень еще в 2025 году вырос до 41,6%, фактически удвоившись по сравнению с довоенным 2021 годом, а за ее чертой оказались более 8,8 млн граждан. На фоне нынешней экономической ситуации (с учетом инфляции, девальвации, потери рабочих мест) и пассивной, мягко говоря, социально-экономической политики правительства переход уровня бедности за 50% – это лишь вопрос времени.

Дальнейшее разрушение заведений образования, здравоохранения, социального обеспечения, хроническое недостаточное финансирование этих сфер ухудшают доступ населения к базовым услугам.

Увеличение разрыва между смертностью и рождаемостью, мизерный уровень помощи уязвимым слоям населения, отток населения за границу углубляют демографический кризис, который мы остро ощущали еще задолго до начала полномасштабной войны.

Осложняется ситуация с государственным бюджетом. Противоречивая информация поступает относительно перспектив финансирования Украины со стороны международных партнеров – как в октябре-декабре, так и особенно в следующий год. Как свидетельствует предыдущий опыт, обнадеживающие политические заявления не всегда превращаются в поступления средств в государственный бюджет, в том числе и из-за системного невыполнения или несвоевременного или неполного выполнения Украиной уже на протяжении более чем 20 месяцев принятых на себя обязательств.

Это далеко не полный перечень вызовов, с которыми сейчас сталкивается Украина, и ответ на которые мы должны были увидеть в проекте главного финансового документа страны на следующий год…

Увидели ли? К сожалению – нет.

Пять системных недостатков бюджета-2027

Проект бюджета-2027 стал калькой нескольких своих "предшественников", с перенесёнными в него системными недостатками, которые из года в год становятся всё глубже и опаснее для страны.

Во-первых, это системное заниженное финансирование Сектора безопасности и обороны. Снова видим тот же принцип "что-то заложим, а дальше как-нибудь будет" и надежду на то, что все остальные нужды закроют сборы неравнодушных людей на самые элементарные вещи – пикапы, багги, мотоциклы, аккумуляторы, генераторы, мобильные мастерские.

Во-вторых, консервация бедности всех слоев населения и устойчивое убеждение, что малышу достаточно для жизни 3124 гривни, школьник удовлетворится 3895 гривнями, пожилой человек, проработавший 35 лет, достоин 2878 гривен пенсии, а работающему можно платить 9546 гривен. Даже исходя из той нищенской потребительской корзины, пересчёта которой я требую уже от третьего правительства, приведённые цифры – это уже сейчас в 2,7-3,6 раза ниже фактического прожиточного минимума.

У нас есть менее +11% на повышение социальных стандартов, зато есть +30%, +50%, +70% на содержание чиновников. Кто ценнее для государства – учитель с зарплатой 18 тысяч грн, санитарка с 20 тысячами грн, врач, которому обещают 30 тысяч грн, или чиновник, который уже сейчас получает 80-100 тысяч грн, которому такие деньги, учитывая его квалификацию, не предложит ни один здравомыслящий частный бизнес, а бедное государство – с удовольствием?

В-третьих, многолетнее недофинансирование здравоохранения, образования, науки, инноваций. На какое замедление демографического кризиса, сокращение оттока населения, возвращение из-за рубежа беженцев, улучшение рождаемости можно надеяться, если из года в год ухудшается доступность и качество базовых образовательных и медицинских услуг? Как сохранить жизни Защитников и Защитниц, если не вкладывать средства в науку и инновации, способные обеспечить технологическое превосходство и успех в войне? Кто будет заниматься послевоенным восстановлением страны?

В-четвёртых, игнорирование масштабов необходимой поддержки реального сектора экономики. Символические +1 млрд грн на доступные кредиты для бизнеса, менее чем +0,7 млрд грн на разминирование сельскохозяйственных земель, +0 ГРИВЕН на удешевление кредитов для предприятий ОПК плюс два пока что на уровне концептуального видения фонда поддержки бизнеса, которые суммарно на порядки меньше реальных текущих (не говоря уже о ранее понесенных) потерь, для наполнения которых предлагается увеличить наиболее чувствительные налоги, потому что их "заплатит каждый" – это точно то, что сейчас нужно обескровленной экономике?

В-пятых, где прекращение финансирования неприоритетных и малорезультативных программ? Где возвращение в бюджет сотен миллиардов гривен средств, неэффективное или с нарушениями расходование которых установлено аудитами Счетной палаты? Вместо этого вижу очередную попытку снова вбросить десятки миллиардов в дорожное строительство, результаты которого могут быть на следующий день уничтожены десятком вражеских дронов…

Главная капитуляция бюджета

А главное в проекте бюджета-2027 – это полная капитуляция в вопросах борьбы с тенью, в результате которой бюджет ежегодно теряет более 1 ТРИЛЛИОНА гривен. По сравнению с 2026 годом дополнительный экономический эффект от сокращения теневой экономики оценивается лишь в менее чем +5 млрд грн до государственного бюджета, тогда как еще несколько лет назад системная борьба с тенью дала 100+ млрд грн в год! Ради +5 млрд грн мы перезагружали БЭБ и таможню? Стоит ли ради такого эффекта перезагружать налоговую?

Тень не просто побеждает – она неприкрыто и дерзко выстраивает свою экосистему, развивает финансовую составляющую, укрепляет платежные и конвертационные центры, без проблем обходит слепой финансовый мониторинг, втягивает в свою деятельность один из крупнейших банков страны, национализированный в недавнем прошлом.

Тень не просто крадет сотни миллиардов гривен у украинцев и украинского бюджета. Она вместе с коррупцией существенно тормозит реализацию нашей общей мечты – вступление в Евросоюз. Никто в Объединении не допустит, чтобы вместе с безоговорочными преимуществами от вступления Украины единый рынок ЕС получил в придачу многомиллиардные потоки тени в разных секторах экономики.

Не повышать налоги, а вывести экономику из тени

Поэтому, как и в прошлые годы, со времени прихода в политику, я подал комплексный пакет предложений к проекту Государственного бюджета Украины. Он не увеличивает общий дефицит общего бюджета. Он сбалансирован в части дополнительных доходов и расходов, и основывается на детальных расчетах, исходя из реальных потребностей и реальных возможностей.

Прежде всего, я предлагаю:

1) в части социальных стандартов – установить с 1 января 2027 года прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере 7 200 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:

  • детей в возрасте до 6 лет – 6 320 гривен;
  • детей в возрасте от 6 до 18 лет – 7 848 гривен;
  • трудоспособных лиц – 7 488 гривен;
  • лиц, утративших трудоспособность, – 5 832 гривни,

а также поручить правительству до 1 марта 2027 года обеспечить пересмотр и утверждение в установленном порядке наборов продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг для определения честного и реального прожиточного минимума, обнародовать расчеты их стоимости и обоснование соответствия фактическим потребностям основных социальных и демографических групп населения;

2) в части гарантий в оплате труда – установить с 1 января 2027 года минимальную заработную плату:

  • в месячном размере – 12 000 гривен;
  • в почасовом размере – 72,3 гривни;

3) для назначения помощи в соответствии с Законом Украины "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям" – установить, что в 2027 году уровень обеспечения прожиточного минимума в процентном соотношении к прожиточному минимуму для основных социальных и демографических групп населения составляет:

  • для трудоспособных лиц – 100%;
  • для лиц, утративших трудоспособность, и лиц с инвалидностью – 150%;
  • для детей – 150% соответствующего прожиточного минимума;

4) в части социальной помощи – установить, что в 2027 году размер помощи в связи с беременностью и родами составляет 7 000 гривен в месяц; размер помощи для ухода за ребенком до достижения им однолетнего возраста – 8 000 гривен в месяц (на ребенка с инвалидностью – 12 500 гривен); размер помощи для ухода за ребенком "єЯсла" – 9 000 гривен в месяц (на ребенка с инвалидностью – 14 000 гривен); размер одноразовой денежной помощи ученикам первого класса "Пакунок школяра" – 5 000 гривен;

5) в части оплаты труда педагогических работников – установить, что с 1 сентября 2027 года должностной оклад педагогического работника низшей квалификационной категории не может быть меньше двух минимальных заработных плат (с 1 сентября 2027 года – 19 092 гривни), и поручить правительству обеспечить достижение размера, определенного абзацем первым части второй статьи 61 Закона Украины "Об образовании": с 1 сентября 2028 года – 2,5 минимальной заработной платы, с 1 сентября 2029 года – трех минимальных заработных плат.

В части ресурсов я предлагаю:

  • увеличить доходы Государственного бюджета Украины на 350 млрд грн по общему фонду, источником которых должно стать серьезное усиление борьбы с теневой экономикой. Благодаря детенизации ожидается, в частности, увеличение поступлений по общему фонду:
  • налога и сбора на доходы физических лиц – на 75,8 млрд грн;
  • налога на прибыль предприятий – на 33,3 млрд грн;
  • акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров – на 43,5 млрд грн;
  • акцизного налога с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции) – на 47,3 млрд грн;
  • налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения – на 47 млрд грн;
  • налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров – на 103,1 млрд грн;
  • увеличить по результатам оценки деятельности Национального банка Украины в 2025 году и I полугодии 2026 года ожидаемый размер средств, перечисляемых Национальным банком Украины, на 37,1 млрд грн;
  • сократить часть расходов по программам, за счет которых финансируется руководство и управление органами государственной власти в соответствующих сферах, обеспечивается их содержание – в общей сложности почти на 9,7 млрд грн (несмотря на предложенное сокращение финансирования, в целом на функционирование таких центральных органов исполнительной власти предполагается выделить 54,9 млрд грн);
  • сократить часть расходов по программам, финансирование которых во время полномасштабной войны целесообразно пересмотреть с учетом определенных руководством государства приоритетов – в общей сложности на 3,2 млрд грн.

Куда направить средства

В части расходов я предлагаю увеличить на 400 млрд грн финансирование по следующим направлениям:

1) на укрепление обороноспособности – на 175 млрд грн, в том числе:

  • на 85 млрд грн – на денежное обеспечение военнослужащих, подготовку войск, медицинское обеспечение личного состава и выполнение других текущих задач Вооруженных Сил Украины;
  • на 43 млрд грн – на закупку, модернизацию и ремонт вооружения и военной техники в соответствии с потребностями сил обороны;
  • на 12,9 млрд грн – на денежное обеспечение военнослужащих, подготовку кадров и обеспечение выполнения служебно-боевых задач Национальной гвардии Украины;
  • на 9 млрд грн – на обеспечение разведывательной деятельности в сфере обороны, усиление разведывательных возможностей и обновление специальной техники и оборудования;
  • на 8 млрд грн – на усиление контрразведывательной защиты, борьбу с терроризмом и совершенствование технического обеспечения подразделений Службы безопасности Украины;
  • на 7,3 млрд грн – на наращивание производственных мощностей и внедрение новых оборонных технологий;
  • на 4,5 млрд грн – на расширение финансовой поддержки, в частности льготного кредитования предприятий оборонно-промышленного комплекса;
  • на 2,3 млрд грн – на развитие и испытание специальных инновационных технологий оборонного назначения и приобретение необходимой техники и оборудования;
  • на почти 1,1 млрд грн – на выполнение научно-технических работ и создание космических технологий в соответствии с государственными целевыми программами и государственным заказом, обеспечение управления и испытание космических средств, поддержание работоспособности и модернизацию соответствующей наземной инфраструктуры;
  • на 981,3 млн грн – на обеспечение разведывательной деятельности, специального защиты государственных представительств за рубежом и обновление технического оснащения подразделений Службы внешней разведки Украины;
  • на 805,4 млн грн – на усиление разведывательных возможностей в сфере защиты государственной границы и обновление технического оснащения подразделений Госпогранслужбы;

2) на социальную защиту и социальные услуги – на 140 млрд грн, в том числе:

  • на 100 млрд грн – на повышение минимальной пенсии по возрасту до 6 500 грн с 1 января 2027 года и связанные пенсионные выплаты, а также на обеспечение ежемесячной выплаты в полном размере пенсий, назначенных или перераспределенных во исполнение судебных решений в солидарной системе общеобязательного государственного пенсионного страхования;
  • на 15 млрд грн – на пособия малообеспеченным лицам и семьям с учетом новых социальных стандартов;
  • на 6,9 млрд грн – на повышение государственных пособий семьям с детьми;
  • на 5 млрд грн – на поддержку детей с инвалидностью и развитие услуг для них;
  • на 5 млрд грн – на организацию и предоставление услуг ветеранам войны, членам их семей и членам семей погибших, в частности социальной адаптации, ухода, профессиональной переподготовки, сопровождения в трудоустройстве и лечения зависимостей, с недопущением двойного финансирования услуг, оплаченных по другим бюджетным программам;
  • на 3,6 млрд грн – на предоставление компенсации гражданам для восстановления жилья, поврежденного в результате вооруженной агрессии российской федерации, в рамках программы "єВідновлення";
  • на 3,5 млрд грн – на предоставление компенсации гражданам за жилье, уничтоженное в результате вооруженной агрессии российской федерации;
  • на 500 млн грн – на формирование фондов жилья для временного или поддержанного проживания эвакуированных и внутренне перемещенных лиц и обеспечение их жильем в сельской местности;
  • на 500 млн грн – на приобретение, строительство и обустройство жилья для детских домов семейного типа;

3) на поддержку сферы образования и науки – на 30,0 млрд грн, в том числе:

  • на 25 млрд грн – на образовательную субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на полную оплату труда педагогических работников со всеми обязательными доплатами, начислениями и уже принятыми повышениями, прежде всего в прифронтовых громадах с подтвержденной недостаточностью финансирования таких расходов, и повышение престижности труда в сфере образования;
  • на 1,5 млрд грн – на обеспечение энергонезависимости заведений образования;
  • на 932,8 млн грн – на обеспечение научной и научно-технической деятельности научных учреждений Национальной академии наук Украины;
  • на 800 млн грн – на завершение начатых объектов и обустройство укрытий, прежде всего в прифронтовых громадах;
  • на 723,6 млн грн – на приоритетные исследования и сохранение научного потенциала заведений высшего образования и научных учреждений;
  • на 400 млн грн – на модернизацию мастерских и лабораторий заведений профессиональной и профессионального высшего образования;
  • на 241,9 млн грн – на конкурсную грантовую поддержку научных исследований и научно-технических разработок;
  • на 145,2 млн грн – на подготовку квалифицированных рабочих по профессиям общегосударственного значения в соответствии с потребностями экономики и восстановления;

4) на поддержку национальной экономики – на 20 млрд грн, в том числе:

  • на 11 млрд грн – на программу доступных кредитов 5-7-9%, в частности для малого и среднего бизнеса;
  • на 2,6 млрд грн – на расширение государственной поддержки производственных предприятий, создание новых и модернизацию имеющихся производственных мощностей;
  • на 2,3 млрд грн – на расширение мер по гуманитарному разминированию и возвращению загрязненных взрывоопасными предметами земель в безопасное хозяйственное использование;
  • на 1,8 млрд грн – на расширение финансовой поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, в частности тех, которые работают на пострадавших от боевых действий территориях;
  • на 1 млрд грн – на геологическое изучение недр, поиск и разведку месторождений полезных ископаемых и воспроизводство минерально-сырьевой базы Украины;
  • на 819,3 млн грн – на финансовую поддержку мер по энергомодернизации многоквартирных домов и уменьшению потребления энергоресурсов;
  • на 515,0 млн грн – на предоставление грантов на создание и развитие садоводства, ягодводства, виноградарства и тепличного хозяйства;

5) на поддержку сферы здравоохранения – на 25 млрд грн, направив эти средства на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения, в частности на предоставление доступных медицинских услуг, реабилитацию и возмещение стоимости лекарственных средств, в частности для ВПЛ, и т.д.

6) на пополнение резервного фонда – на 10 млрд грн для увеличения возможностей оперативного реагирования на события и вызовы чрезвычайного характера.

В условиях, когда каждая гривна имеет значение, вопрос эффективного и честного распределения бюджетных ресурсов и жесткого контроля за эффективностью их использования приобретает критически важное значение.

Рассчитываю на конструктивную работу с правительством при подготовке проекта Государственного бюджета Украины на 2027 год к первому чтению, в частности в части учета предложений народных депутатов Украины.

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