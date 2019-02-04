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Рада у четвер може розглянути законопроект про ДБР

Новини » Політика    04.02.2019 - 14:17
Рада у четвер може розглянути законопроект про ДБР
Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

До законопроекту до другого читання надійшла 51 правка

Верховна рада у четвер розгляне законопроект про удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань. Про це заявив голова Верховної ради Андрій Парубій під час погоджувальної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Глава парламенту заявив, що рішення по ДБР необхідно прийняти.

"Повністю згоден, що рішення по ДБР потрібно приймати. Ми звернули увагу, що на четвер воно стоїть. Якщо ви проведете необхідні консультації, ми побачимо, що проходить, підсунемо його ближче. У четвер не відтягуючи спробуємо цей законопроект пройти", - повідомив Парубій.

За його словами, законопроект №5395-Д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань" отримав незначну кількість поправок.

"Там 51 правка, це не так багато. Пригадуєте, як ми воювали по законам по ДБР, на жаль, вони тоді не здобули більшості в залі", - додав Парубій.

Нагадаємо, в травні минулого року нардепи підтримали за основу в першому читанні законопроект №5395-д про вдосконалення діяльності Державного бюро розслідувань.

Як писало РБК-Україна, Парубій пізніше заявив, що законопроект для запуску роботи Державного бюро розслідувань (ДБР) може бути прийнятий у червні, однак документ так і не прийняли.

Додамо, що закон намагалися розглянути і в липні, проте безуспішно.

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Новини України Андрій ПарубійВерховна РадаДБР
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