Рада продлила военное положение и мобилизацию: главные правила на ближайшие 90 дней

Сегодня парламент принял законопроекты №14366 - о продлении военного положения, а также №14367 - о продлении срока проведения всеобщей мобилизации. Накануне документы в Раду внес президент Владимир Зеленский.

"За" продление военного положения и мобилизации отдали голоса 333 и 312 нардепов соответственно.

Это уже 18-е продление военного положения с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Что такое военное положение

Военное положение - это порядок управления, который вводится на всей территории государства или в отдельных его местностях в случае объявления войны, вооруженной агрессии или угрозы войны, нападения.

В Украине военное положение действует из-за полномасштабной агрессии России, начатой 24 февраля 2022 года.

Во время военного положения государство может:

усиливать охрану общественного порядка;

ограничивать некоторые права граждан (передвижение, массовые собрания и т.д.);

вводить трудовую повинность или мобилизацию;

использовать имущество для нужд обороны;

усиливать контроль над информационным пространством.

Также почти по всей стране (за исключением Закарпатской области) действует комендантский час - это период в пределах которого людям запрещено находиться на улице и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Кто подпадает под мобилизацию

Мобилизация - это комплекс мероприятий, предусматривающий перевод экономики государства и его Вооруженных Сил на функционирование в условиях военного положения или особого периода. Она является необходимым условием для обеспечения обороноспособности страны и защиты от вооруженной агрессии.

В период действия военного положения и всеобщей мобилизации военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет необходимо:

находиться на воинском учете в ТЦК и СП по месту пребывания или проживания;

обновлять свои военно-учетные данные;

всегда иметь при себе военно-учетный документ в электронной или бумажной форме вместе с документом, удостоверяющим личность и предъявлять документы по требованию уполномоченным лицам;

являться в ТЦК по вызову в указанные в полученных ими повестках или мобилизационных распоряжениях место и сроки.

Подлежат мобилизации мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые:

являются военнообязанными;

признаны годными к военной службе;

не имеют права на отсрочку;

не являются забронированными за государственными органами или предприятиями.

Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет могут быть мобилизованы в отдельных случаях, в частности если являются офицерами запаса. Также они могут подписать контракт по собственному желанию.

Женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу в военное время только по собственному желанию; привлечены к выполнению работ, необходимых для обороны государства.