Рада продлила военное положение и мобилизацию: главные правила на ближайшие 90 дней

Верховная Рада Украины продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на три месяца. Соответствующий правовой режим будет действовать как минимум до 3 мая 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВРУ.
Сегодня парламент принял законопроекты №14366 - о продлении военного положения, а также №14367 - о продлении срока проведения всеобщей мобилизации. Накануне документы в Раду внес президент Владимир Зеленский.
"За" продление военного положения и мобилизации отдали голоса 333 и 312 нардепов соответственно.
Это уже 18-е продление военного положения с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.
Военное положение - это порядок управления, который вводится на всей территории государства или в отдельных его местностях в случае объявления войны, вооруженной агрессии или угрозы войны, нападения.
В Украине военное положение действует из-за полномасштабной агрессии России, начатой 24 февраля 2022 года.
Во время военного положения государство может:
Также почти по всей стране (за исключением Закарпатской области) действует комендантский час - это период в пределах которого людям запрещено находиться на улице и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.
Мобилизация - это комплекс мероприятий, предусматривающий перевод экономики государства и его Вооруженных Сил на функционирование в условиях военного положения или особого периода. Она является необходимым условием для обеспечения обороноспособности страны и защиты от вооруженной агрессии.
В период действия военного положения и всеобщей мобилизации военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет необходимо:
Подлежат мобилизации мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые:
Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет могут быть мобилизованы в отдельных случаях, в частности если являются офицерами запаса. Также они могут подписать контракт по собственному желанию.
Женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу в военное время только по собственному желанию; привлечены к выполнению работ, необходимых для обороны государства.
Напомним, ранее Рада продлевала действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 3 февраля 2026 года.
Как заявил президент Владимир Зеленский, военное положение в Украине может быть отменено только после получения реальных гарантий безопасности, без которых завершение войны невозможно.
По словам главы государства, завершение войны автоматически будет означать прекращение действия военного положения.
Добавим, что сейчас посещать ТЦК нужно не всем - значительную часть процедур перевели в онлайн. О новых правилах работы ТЦК в 2026 году РБК-Украина рассказали в Минобороны.