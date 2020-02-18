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Рада сьогодні розгляне закон про відкриття ринку землі

Новини » Політика     18.02.2020 - 08:22
Рада сьогодні розгляне закон про відкриття ринку землі
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Також у другому читанні Рада розгляне законопроект про запобігання корупції

Верховна рада сьогодні розгляне у другому читанні законопроект про відкриття ринку землі. Про це йдеться у порядку денному парламенту.

Крім того, нардепи проголосують за включення до порядку денного законопроекту президента Володимира Зеленського про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних навчаннях, законопроект про нацбезпеку, а також у другому читанні законопроект про запобігання корупції.

Нагадаємо, Рада намагається прийняти закон про відкриття ринку землі ще з минулого пленарного тижня.

Тоді президент Володимир Зеленський звернувся до народних депутатів фракції СН з питанням про можливість проголосувати законопроект "Про обіг землі" в другому читанні за два дні. Втім, через велику кількість правок голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія спрогнозував, що це закон приймуть не раніше 16-17 квітня.

Крім того, у фракції "Слуга народу" допускають, що розгляд закону про ринок землі може заблокувати роботу парламенту на пару місяців.

Зокрема, Верховна рада України в четвер, 6 лютого, почала розгляд законопроекту про ринок землі у другому читанні. При цьому деякі депутати блокували президію Верховної ради.

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