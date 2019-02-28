Рада продовжила роботу ТСК по розслідуванню вбивства Гандзюк

Фото: Катерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

Нардепи підтримали продовження роботи комісії на 3 місяці

Верховна рада України у четвер, 28 лютого 2019 року, продовжила роботу Тимчасової слідчої комісії по розслідуванню вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк та нападів на інших громадських активістів, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, глава ТСК Борислав Береза озвучив пропозицію продовжити роботу комісії на три місяці, а також через два тижні знову відзвітувати в Раді по справі Гандзюк.

Цю пропозицію підтримали 290 парламентарів.

Нагадаємо, в Раді сьогодні, 28 лютого, представили проміжний звіт Тимчасової слідчої комісії з розслідування нападів на громадських активістів, зокрема, щодо вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Як писало РБК-Україна раніше, глава ТСК Борислав Береза ​​підкреслював, що постанова про продовження терміну роботи ТСК вже зареєстрована в парламенті, і закликав Раду продовжити роботу комісії.

Додамо, Шевченківський районний суд міста Києва продовжив термін досудового розслідування у справі про вбивство Катерини Гандзюк до 3 липня 2019 року.

Відзначимо також, генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Тимчасова слідча комісія ВР не передавала Генеральній прокуратурі і Службі безпеки України ніякої офіційної інформації у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.