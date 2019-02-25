У Раді розказали, коли представлять звіт роботи ТСК у справі Гандзюк

Фото: Катерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

Всі члени комісії одноголосно підтримали рішення про продовження роботи

У Верховній раді України завтра, 26 февраля, можуть представити проміжний звіт Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування нападів на громадських активістів, зокрема, щодо вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомив голова ТСК, народний депутат Борислав Береза, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, постанова про продовження строку роботи ТСК вже зареєстрована у Верховній раді.

"Сплив термін, відвіданий на роботу нашої ТСК. Саме тому я прошу, щоб Тимчасова слідча комісія з розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших активістів могла зачитати проміжний звіт у Верховній раді. Прошу у вівторок поставити це на голосування", - повідомив Береза.

За його словами, всі члени комісії одноголосно підтримали рішення про продовження роботи.

"Прошу підтримати продовження строку роботи ТСК під час голосування за це питання в сесійній залі. Адже важливо завершити розпочату роботу", - заявив Береза.

У свою чергу перший віце-спікер Ради Ірина Геращенко відповіла, що проміжний звіт вже може бути розглянутий у сесійній залі.

"Як член комісії хочу сказати, що ми готові до звіту", - додала Геращенко.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що в якості замовника слідство розглядало колишнього співробітника департаменту захисту економіки НПУ, у якого колись був конфлікт з Гандзюк.

Міністр вважає, що говорити про причетність до цього злочину діючих співробітників поліції поки немає підстав.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд міста Києва продовжив термін досудового розслідування у справі про вбивство Катерини Гандзюк до 3 липня 2019 року.