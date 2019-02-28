Рада розглядає звіт ТСК по справі Гандзюк

Фото: глава ТСК Борислав Береза (Віталій Носач/РБК-Україна)

ТСК проситиме Раду про продовження терміну роботи комісії

У Верховній раді України сьогодні, 28 лютого, представляють проміжний звіт Тимчасової слідчої комісії з розслідування нападів на громадських активістів, зокрема, щодо вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк, передає кореспондент РБК-Україна.

Звіт представив голова ТСК, народний депутат Борислав Береза.

Підкреслимо, після звіту голови ТСК і питань до нього від нардепів перед депутатами з трибуни виступив генеральний прокурор Юрій Луценко.

Нагадаємо, раніше анонсувалося, що звіт ТСК має відбутися в парламенті 26 лютого.

Береза ​​підкреслював, що постанова про продовження терміну роботи ТСК вже зареєстрована у Верховній раді.

"Закінчився термін, відведений на роботу нашої ТСК. Саме тому я прошу, щоб Тимчасова слідча комісія з розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших активістів могла зачитати проміжний звіт у Верховній раді", - підкреслював голова комісії.

Як писало РБК-Україна раніше, Шевченківський районний суд міста Києва продовжив термін досудового розслідування у справі про вбивство Катерини Гандзюк до 3 липня 2019 року.

Додамо, до Шевченківського райсуду Києва надійшло клопотання про продовження терміну дії обов'язків, покладених на підозрюваного в організації вбивства Гандзюк Владислава Мангера.