Суд продовжив термін досудового розслідування по справі Гандзюк

Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com)

Розслідування продовжено до 3 липня 2019 року

Шевченківський районний суд міста Києва продовжив термін досудового розслідування у справі про вбивство Катерини Гандзюк до 3 липня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення адвоката Масі Найєма, опубліковане в Facebook.

Адвокат нагадав, що генеральний прокурор Юрій Луценко "запевнив у лютому цього року, що замовників вбивства Катерини Гандзюк він назве до кінця виборів". При цьому, він зазначив, що "як він це хоче зробити при незакінченому досудовому розслідуванні - невідомо".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Шевченківський районний суд Києва розгляне клопотання про продовження строку досудового розслідування у справі про вбивство громадської активістки Катерини Гандзюк.

Додамо, що Шевченківський районний суд Києва заарештував голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера до 3 березня з правом внесення майже 2,5 млн гривень застави. 15 лютого Мангер вийшов під заставу в розмірі 2 млн 497 тис. гривень. Після оголошення рішення підозрюваного відвезли до СІЗО. При цьому 3 березня закінчувався термін досудового розслідування у справі про вбивство херсонської активістки.

Зазначимо, що за даними на грудень семи фігурантам справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк повідомлено про підозру.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що слідство встановило всіх замовників та організаторів вбивства Катерини Гандзюк.

РБК-Україна повідомляло, що Генеральна прокуратура передала Службі безпеки України значну частину доказів у матеріалах справи щодо вбивства радника голови Херсонської міської ради.