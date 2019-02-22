ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суд продовжив термін досудового розслідування по справі Гандзюк

Новини » Суспільство    22.02.2019 - 12:49
Суд продовжив термін досудового розслідування по справі Гандзюк
Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com)

Розслідування продовжено до 3 липня 2019 року

Шевченківський районний суд міста Києва продовжив термін досудового розслідування у справі про вбивство Катерини Гандзюк до 3 липня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення адвоката Масі Найєма, опубліковане в Facebook.

Адвокат нагадав, що генеральний прокурор Юрій Луценко "запевнив у лютому цього року, що замовників вбивства Катерини Гандзюк він назве до кінця виборів". При цьому, він зазначив, що "як він це хоче зробити при незакінченому досудовому розслідуванні - невідомо".

Суд продовжив термін досудового розслідування по справі Гандзюк

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Шевченківський районний суд Києва розгляне клопотання про продовження строку досудового розслідування у справі про вбивство громадської активістки Катерини Гандзюк.

Додамо, що Шевченківський районний суд Києва заарештував голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера до 3 березня з правом внесення майже 2,5 млн гривень застави. 15 лютого Мангер вийшов під заставу в розмірі 2 млн 497 тис. гривень. Після оголошення рішення підозрюваного відвезли до СІЗО. При цьому 3 березня закінчувався термін досудового розслідування у справі про вбивство херсонської активістки.

Зазначимо, що за даними на грудень семи фігурантам справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк повідомлено про підозру.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що слідство встановило всіх замовників та організаторів вбивства Катерини Гандзюк.

РБК-Україна повідомляло, що Генеральна прокуратура передала Службі безпеки України значну частину доказів у матеріалах справи щодо вбивства радника голови Херсонської міської ради.

Вбивство Гандзюк: активісти пікетували суд над Мангером Суд переніс розгляд апеляційної скарги по справі Мангера
Новини України Катерина Гандзюк
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся