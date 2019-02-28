ТСК не надавала слідству жодної інформації у справі Гандзюк, - Луценко

Фото: Юрій Луценко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Генпрокурор заявив, що він особисто не може "говорити про користь ТСК"

Тимчасова слідча комісія Верховної ради з питань розслідування нападів на активістів не передавала Генеральній прокуратурі та Службі безпеки України жодної офіційної інформації у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Луценка, ТСК жодного разу не проводила з ним зустрічі.

"Перше, офіційно можу заявити, що ТСК жодного разу не зустрічалася ні зі мною, ні з міністром внутрішніх справ , як керівниками органами досудового слідства і процесуального керівництва. Також жодної інформації від ТСК в офіційному порядку ні я, ні СБУ, ні МВС не отримали. Тому говорити про користь ТСК я особисто не можу", - повідомив генпрокурор.

Нагадаємо, в Раді сьогодні, 28 лютого, представляють проміжний звіт Тимчасової слідчої комісії з розслідування нападів на громадських активістів, зокрема, щодо вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Як писало РБК-Україна раніше, глава ТСК Борислав Береза ​​підкреслював, що постанова про продовження терміну роботи ТСК вже зареєстрована в парламенті, і закликав Раду продовжити роботу комісії.

Додамо, Шевченківський районний суд міста Києва продовжив строк досудового розслідування у справі про вбивство Катерини Гандзюк до 3 липня 2019 року.