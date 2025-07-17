Рада назначила Свириденко премьер-министром Украины

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Голосование по фракциям:

"Слуга народа" - 201

"Европейская солидарность" - 0

"Батькивщина" - 0

"Платформа за жизнь и мир" - 15

"За будущее" - 12

"Голос" - 1

"Доверие" - 15

"Восстановление Украины" - 10

Внефракционные - 13

Таким образом, Свириденко стала второй женщиной в истории независимой Украины, которая возглавила Кабинет министров, и первой - за последние 15 лет.

Кто такая Юлия Свириденко

39-летняя новый премьер-министр родом из Чернигова. Родилась в семье госслужащих. С отличием окончила КНТЭУ и училась на аспирантуре. Проходила менеджерские курсы в Германии и Швеции. Свободно владеет английским и китайским языками.

Начинала карьеру в частном секторе, впоследствии руководила инвестпроектами Черниговщины, работала в Черниговской ОГА, где дошла до должности и.о. председателя.

Была заместителем министра экономики, а с 2020-го - заместителем руководителя Офиса президента по экономике. В Кабмине отвечала за важные проекты: "еРобота", санкционная политика, релокация бизнеса, фонд восстановления, переговоры с МВФ и ЕС.

Является подписантом с украинской стороны нашумевшего соглашения о недрах с США.

Была среди участников делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию на востоке Украины представительницей в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам.

Во время работы в ОП также возглавляла Совет по содействию бизнесу. Была участницей комиссии отбора главы Бюро экономической безопасности (БЭБ), членом наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", председателем правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

4 ноября 2021 года Свириденко была назначена на должность первого вице-премьера - министра экономики. Через год в августе возглавила Межведомственную рабочую группу по вопросам реализации государственной санкционной политики.

В 2023 году вошла в рейтинг 100 новых лидеров мира по версии журнала TIME.

Увольнение Шмыгаля

Назначению Свириденко премьер-министром предшествовала отставка Дениса Шмыгаля (он возглавлял правительство с марта 2020 года), что завершило самую длинную каденцию премьера в истории независимой Украины, которая длилась более 5 лет.

Отметим, что вопрос о замене Шмыгаля во властных кругах поднимался неоднократно. Впрочем, только в этом году дошел до своего логического завершения. Как рассказывало РБК-Украина, узнав у источников, единой причины, или какого-то конфликта, который бы побудил к смене премьера не было.

Решение скорее вызрело под давлением нескольких факторов. В кулуарах говорили о необходимости "выпустить пар" на фоне роста общественного напряжения, а также о репутационных скандалах в правительстве, в частности вокруг вице-премьера Алексея Чернышова, который стал фигурантом коррупционного строительного дела.

Дополнительным толчком стала внутренняя борьба между группами влияния в Офисе президента. Как известно, Свириденко считают приближенной к руководителю ОП Андрею Ермаку.

Что касается Шмыгаля, то, как писало РБК-Украина со ссылкой на источники, он является одним из кандидатов на должность посла Украины в США вместо Оксаны Маркаровой.

Ранее Bloomberg сообщило, что Зеленский обсуждал замену посла в США во время своего телефонного разговора с президентом Дональдом Трампом 4 июля.