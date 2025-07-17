Рада призначила Свириденко прем'єр-міністром України

Як голосували нардепи

Голосування по фракціях:

"Слуга народу" - 201

"Європейська солідарність" - 0

"Батьківщина" - 0

"Платформа за життя та мир" - 15

"За майбутнє" - 12

"Голос" - 1

"Довіра" - 15

"Відновлення України" - 10

Позафракційні - 13

Таким чином, Свириденко стала другою жінкою в історії незалежної України, яка очолила Кабінет міністрів, і першою - за останні 15 років.

Хто така Юлія Свириденко

39-річна новий прем'єр-міністр родом із Чернігова. Народилася в родині держслужбовців. З відзнакою закінчила КНТЕУ та навчалася на аспірантурі. Проходила менеджерські курси у Німеччині та Швеції. Вільно володіє англійською та китайською мовами.

Починала карʼєру в приватному секторі, згодом керувала інвестпроєктами Чернігівщини, працювала у Чернігівській ОДА, де дійшла до посади в.о. голови.

Була заступницею міністра економіки, а з 2020-го - заступницею керівника Офісу президента з економіки. У Кабміні відповідала за важливі проєкти: "єРобота", санкційна політика, релокація бізнесу, фонд відновлення, перемовини з МВФ і ЄС.

Є підписанткою з української сторони нашумілої угоди про надра зі США.

Була серед учасників делегації України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання на сході України представницею в робочій підгрупі з соціально-економічних питань.

Під час роботи в ОП також очолювала Раду зі сприяння бізнесу. Була учасницею комісії відбору голови Бюро економічної безпеки (БЕБ), членкинею наглядової ради НАК "Нафтогаз України", головою правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

4 листопада 2021 року Свириденко була призначена на посаду першого віцепрем'єра - міністра економіки. Через рік у серпні очолила Міжвідомчу робочу групу з питань реалізації державної санкційної політики.

У 2023 році увійшла до рейтингу 100 нових лідерів світу за версією журналу TIME.

Звільнення Шмигаля

Призначенню Свириденко прем'єр-міністром передувала відставка Дениса Шмигаля (він очолював уряд із березня 2020 року), що завершило найдовшу каденцію прем’єра в історії незалежної України, яка тривала понад 5 років.

Зазначимо, що питання про заміну Шмигаля у владних колах підіймалося неодноразово. Втім, лише цього року дійшло до свого логічного завершення. Як розповідало РБК-Україна, дізнавшись у джерел, єдиної причини, чи якогось конфлікту, який би спонукав до зміни прем’єра не було.

Рішення радше визріло під тиском кількох факторів. У кулуарах говорили про потребу "випустити пару" на тлі зростання суспільного напруження, а також про репутаційні скандали в уряді, зокрема довкола віцепрем'єра Олексія Чернишова, який став фігурантом корупційної будівельної справи.

Додатковим поштовхом стала внутрішня боротьба між групами впливу в Офісі президента. Як відомо, Свириденко вважають наближеною до керівника ОП Андрія Єрмака.

Що стосується Шмигаля, то, як писало РБК-Україна з посиланням на джерела, він є одним з кандидатів на посаду посла України в США замість Оксани Маркарової.

Раніше Bloomberg повідомило, що Зеленський обговорював заміну посла у США під час своєї телефонної розмови з президентом Дональдом Трампом 4 липня.