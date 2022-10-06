Новым главой НБУ может стать Андрей Пышный: что о нем известно

Экс-глава Ощадбанка Андрей Пышный может стать руководителем НБУ после отставки Кирилла Шевченко.

Что известно о главном претенденте на пост главы Нацбанка - в материале РБК-Украина.

Представление на назначение Пышного главой Нацбанка внес сегодня в Раду президент Владимир Зеленский. Это произошло после того, как парламент поддержал отставку Кирилла Шевченко с должности главы НБУ.

Кто такой Андрей Пышный

47-летний банкир родом из Тернопольской области (село Доброводы, Збаражский район).

Выпускник юридического факультета Черновицкого национального университета. Однокурсником Андрея Пышного был Арсений Яценюк, с которым впоследствии они стали соратниками в юридической и политической деятельности.

После окончания учебы в 1996 году Пышный остался преподавать в своем вузе на кафедре конституционного, административного и финансового права. Также занимался юриспруденцией в компании "Юрек-Аудит", сооснователями которой были Арсений Яценюк и Андрей Иванчук.

В 2005 году Андрей Пышный получил еще одно высшее образование - окончил Украинскую академию банковского дела НБУ.

Имеет степень кандидата юридических наук. Его диссертация была на тему: "Правовой статус государственных банков Украины".

Карьера в банковской сфере

С Ощадбанком связан длительный период профессиональной деятельности Андрея Пышного.

После переезда в столицу в 2000 году он возглавил юридическое отделение данного финучреждения, а через год стал директором департамента правового обеспечения банка.

В 2003 году получил назначение на должность первого заместителя главы правления. Некоторое время исполнял обязанности руководителя Ощадбанка.

За четырехлетний период работы в банке подготовил стратегию его развития, которая подразумевала привлечение в Наблюдательный совет независимых директоров. Однако из-за смены власти в стране, реализовать реформу тогда не удалось.

В 2007 году Андрей Пышный перешел в Укрэксимбанк. В течение 3-х месяцев занимал пост первого заместителя главы правления.

После перерыва, связанного с политической деятельностью, в 2014 году Пышный вновь вернулся в Ощадбанк. Проработал на посту главы правления финучреждения более 6 лет.

За это время ему удалось провести модернизацию банка и вывести его на лидирующие позиции среди украинских банковских учреждений. Были модернизированы отделения, внедрен электронный банкинг Ощад24/7, активизировалась работа по возврату проблемных кредитов.

Под руководством Пышного Ощадбанк инициировал иск против российского "Сбербанка" для защиты своей торговой марки. Международный коммерческий суд вынес решение в пользу Ощадбанка.

В 2020 году Андрей Пышный не стал участвовать в конкурсе на пост нового главы банка. По результатам отбора руководителем Ощадбанка был назначен Сергей Наумов. А в мае 2022 года Наумов пригласил Пышного на должность своего советника.

Карьера в политике и на госслужбе

С 2007-го по 2009 год Андрей Пышный занимал должность заместителя секретаря СНБО.

В 2010 году начал работу в партийном проекте Арсения Яценюка "Фронт перемен".

По итогам выборов в Верховную раду VII созыва в 2012 году стал народным депутатом от партии "Батькивщина". Возглавлял объединение депутатов "группа Яценюка" в парламентской фракции "Батькивщины". Был первым заместителем председателя Комитета по вопросам регламента.

В 2013 году после слияния партий "Фронт перемен" и "Батькивщина" Пышный стал одним из заместителей главы "Батькивщины".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 Андрей Пышный вошел в международную группу "Ермака-Макфола" по разработке санкциий в отношении России.

Общественная деятельность

Андрей Пышный является основателем общественной организации "Видчуй", которая помогает людям с нарушения слуха. Сам он частично потерял слух в 34 года.

Сторонник идеи инклюзивного общества и безбарьерности. Именно во время его работы в Ощадбанке банковские отделения были адаптированы для людей с особыми возможностями.

Отставка Шевченко из Нацбанка

4 октября стало известно, что Кирилл Шевченко покидает пост главы НБУ. Он объяснил свое решение об отставке проблемами со здоровьем.

После этого президент Украины Владимир Зеленский 5 октября внес в Раду проект постановления, которым предлагается уволить Шевченко с должности руководителя НБУ.

В тот же день парламентский комитет по вопросам финансов одобрил данное постановление.

6 октября Рада поддержала проект постановления об увольнении Шевченко с должности главы НБУ.