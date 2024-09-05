Рада назначила нового главу МИД вместо Кулебы

За соответствующее решение проголосовали 258 парламентариев.

t.me/yzheleznyak

РБК-Украина сообщало, что бывший глава МИД Дмитрий Кулеба 4 сентября написал заявление об отставке. Однако в тот день Рада решила отложить увольнение Кулебы.

Уже сегодня парламент проголосовал за увольнение Дмитрия Кулебы с поста главы МИД.

Что известно об Андрее Сибиге

Сибига родился 1 января 1975 года в г. Зборив Тернопольской области.

Получил образование в Львовском государственном университете им. И.Франка. Учился по специальности - специалист по международным отношениям, переводчик английского языка. Позже окончил это же учебное заведение по другой специальности. А именно - "правоведение", юрист.

Начал свою трудовую деятельность в 1997 году в должности второго секретаря отдела государственно-правовых вопросов Договорно-правового управления МИД Украины.

Работал в посольстве Украины в Польше и Турции. Кроме того, являлся первым секретарем отдела правового и гуманитарного сотрудничества Управления европейской интеграции МИД Украины.

Начиная с 2021 по 2024 год занимал должность заместителя руководителя Офиса президента Украины. Занимался вопросами наружной политики и развития стратегического партнерства.

А уже в этом году Сибига был назначен первым заместителем министра иностранных дел Украины.