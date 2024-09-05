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Рада призначила нового главу МЗС замість Кулеби

Фото: новий глава МЗС Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Верховна Рада сьогодні, 5 вересня, призначила Міністра закордонних справ України. Ним став Андрій Сибіга.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка у Telegram.

Зазначимо, що за відповідне рішення проголосували 258 парламентарів.

t.me/yzheleznyak

РБК-Україна повідомляло, що колишній глава МЗС Дмитро Кулеба 4 вересня написав заяву про відставку. Однак того дня Рада вирішила відкласти звільнення Кулеби.

Вже сьогодні парламент проголосував за звільнення Дмитра Кулеби з посади очільника МЗС.

Що відомо про Андрія Сибігу

Сибіга народився 1 січня 1975 року у м. Зборів Тернопільської області.

Здобув освіту у Львівському державному університеті ім. І.Франка. Навчався за спеціальністю - спеціаліст з міжнародних відносин, перекладач англійської мови. Пізніше закінчив цей же навчальний заклад за іншою спеціальністю. А саме - "правознавство", юрист.

Почав свою трудову діяльність в 1997 році, на посаді другого секретаря відділу державно-правових питань Договірно-правового управління МЗС України.

Працював в посольстві України в Польщі та Туреччині. Крім того, був першим секретарем відділу правового та гуманітарного співробітництва Управління європейської інтеграції МЗС України.

Починаючи з 2021 до 2024 обіймав посаду заступника керівника Офісу президента України. Займався питаннями зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства.

А вже цього року Сибіга був призначений першим заступником міністра закордонних справ України.

Ми також повідомляли, що згідно з даними власних джерел РБК-Україна, колишній глава МЗС Дмитро Кулеба може очолити одне з важливих посольств. Ймовірно це буде Брюссель - де, крім представництв України при ЄС та НАТО, є і посольство України у Бельгії та Люксембурзі.

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МЗС УкраїниДмитро Кулеба