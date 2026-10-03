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Дефицит бюджета Украины закроют до конца года - Зеленский

20:34 03.10.2026 Сб
2 мин
aimg Сергей Козачук
Дефицит бюджета Украины закроют до конца года - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com_zelenskyy.official)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украина полностью закроет дефицит госбюджета до конца текущего года. Кроме того, часть привлеченных средств позволит профинансировать закупку беспилотников на начало 2027 года.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

По словам главы государства, работа по перекрытию бюджетного дефицита продолжалась последние несколько месяцев. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с партнерами, в частности, Евросоюзом, и пересмотру внутреннего бюджета.

"Мы закроем нынешний дефицит до конца года. У нас есть еще некоторые вопросы, над которыми надо поработать, но мы закроем дефицит. Я считаю, что это большой успех для нашей страны, нашей команды и Евросоюза", - подчеркнул Зеленский.

Часть средств по ссуде на следующий год планируется использовать заранее, чтобы обеспечить украинское войско необходимым вооружением.

"Мы перенесем это ближе к январю и за эти деньги закажем дроны на январь и февраль 2027 года. Моя команда вернулась из Брюсселя и отчиталась. Все работает хорошо", - отметил президент.

Напомним, ранее в Министерстве финансов объяснили текущую ситуацию с бюджетным дефицитом и отметили, что решение нынешних финансовых вопросов не означает полного отсутствия проблем в будущем.

Кроме того, власти работают над выполнением требований международных партнеров для сохранения поддержки.

В частности, ранее отмечалось, что Украина рискует потерять миллиардную помощь, если народные депутаты не успеют принять ряд ключевых законопроектов в определенные дедлайны.

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