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Главная » Бизнес » Экономика

"Не значит, что проблемы нет": в Минфине объяснили ситуацию с дефицитом бюджета

11:12 03.10.2026 Сб
3 мин
aimg Мария Науменко
"Не значит, что проблемы нет": в Минфине объяснили ситуацию с дефицитом бюджета Фото: министр финансов Украины Сергей Марченко (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

После заявлений представителей ЕС по поводу финансирования Украины в Минфине объяснили, сколько средств нужно бюджету и какая проблема остается нерешенной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook министра финансов Украины Сергея Марченко.

По его словам, в этом вопросе важно разделять потребности государственного бюджета и обороны.

Марченко подчеркнул, что речь идет о двух отдельных направлениях финансирования, которые не следует смешивать.

Финансирование госбюджета

Первое направление – международная финансовая помощь, которая направляется на невоенные расходы государственного бюджета.

По словам Марченко, до конца 2026 года Украине необходимо получить от международных партнеров 29,5 млрд долларов . Более 3 млрд. долларов из этой суммы страна получила накануне.

Министр заявил, что Украина рассчитывает получить остальное необходимое финансирование при условии выполнения всех согласованных с партнерами обязательств.

Речь идет, в частности, о решении Верховной Рады и правительства, а также принятии необходимых законов и постановлений.

"Финансового разрыва не будет, если мы в полной мере выполним свою домашнюю работу по нашим обязательствам", - заявил Марченко.

Отдельно – деньги на оборону

Второе направление касается средств ЕС в рамках USL, предназначенных для оборонных нужд, в частности, закупки оружия и беспилотников.

По словам министра, эти средства гарантированы и не зависят от выполнения дополнительных условий. По состоянию на сегодняшний день Украина может использовать до конца 2026 года еще 17 млрд евро.

Марченко также сообщил, что Украина договорилась с Еврокомиссией ускорить согласование запросов на получение этих средств.

Откуда взялась потребность в дополнительных 27 млрд долларов

В то же время, остается отдельная проблема, связанная с финансированием обороны.

В августе 2026 года Министерство обороны определило дополнительную потребность в 27 млрд долларов . Речь идет о средствах, необходимых даже после полного использования доступного финансирования в пределах USL.

На этой неделе украинская сторона провела в Брюсселе встречи с представителями Минобороны и Еврокомиссии, на которых обсуждались возможные способы покрытия этой суммы.

Марченко отметил, что Украина уже наработала план. В то же время, наличие такого плана не означает, что вопрос дополнительного финансирования обороны уже полностью решен.

"Мы наработали план и показали наше видение, но это не означает, что этой проблемы нет", - подчеркнул он.

Более 7 млрд долларов Украина планирует покрыть собственными ресурсами. Речь идет об экономии и перераспределении государственных расходов.

Еще около 12 млрд долларов , по словам министра, Украина рассчитывает привлечь благодаря совместным усилиям с партнерами.

Относительно остальной суммы источник финансирования пока ищут.

"Остальные средства являются критической потребностью и мы работаем совместно с Министерством обороны над определением источника покрытия", - добавил министр.

В то же время, Еврокомиссия не сможет закрыть эту часть потребности в 2026 году из-за отсутствия соответствующих финансовых инструментов.

Марченко заверил, что Украина продолжает работу с международными партнерами, чтобы обеспечить все потребности государственного бюджета и обороны.

Напомним, что ранее правительство и президент говорили о дефиците госбюджета Украины на 2026 год.

По данным источника РБК-Украина, средства для его покрытия удалось обнаружить благодаря внутреннему перераспределению и сокращению расходов на закупку оружия.

В то же время, в Еврокомиссии заявили, что средств, которые уже находятся в процессе поступления, должно хватить Украине до конца года.

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