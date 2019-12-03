Рада присудила щорічну премію педагогам

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Премії отримають 30 педагогів

Верховна рада України прийняла за основу та в цілому проект постанови №2495 "Про присудження щорічної премії Верховної ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів", передає кореспондент РБК-Україна.

Проект постанови підтримали 318 народних депутатів.

Так, премії були присуджені за особливі успіхи у здійсненні навчання і виховання учнів, вихованців, слухачів. Премії отримають 30 педагогів.

Відповідно до документу, Управлінню справами Апарату ВР доручено забезпечити виготовлення дипломів лауреата щорічної премії Ради педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів та виплату її грошової частини.

Нагадаємо, 18 грудня 2018 року Верховна рада України підтримала проект постанови №9319 "Про присудження щорічної премії Верховної ради педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів". Премії отримали 28 педагогів.

РБК-Україна писало, що 5 лютого Верховна рада України підтримала за основу та в цілому проект постанови №9505 "Про премію Верховної ради молодим ученим".