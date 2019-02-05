Парламент заснував премії Ради молодим ученим

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Розмір однієї премії становить 60 прожиткових мінімумів

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому проект постанови №9505 "Про премію Верховної ради молодим ученим". З другого разу документ підтримали 236 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, премії було засновано з метою розвитку вітчизняної науки і техніки, покращення підтримки молодих вчених, створення додаткових можливостей і стимулів для проведення ними фундаментальних і прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки.

"Заснувати 30 премій Верховної ради молодим ученим, розмір кожної з них становить шістдесят прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 1 січня року, наступного за роком подання робіт на отримання премії", - сказано у постанові.

Передбачається, що премія щороку присуджується молодим ученим - громадянам України віком до 35 років, якщо вчений має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або до 40 років, якщо вчений має науковий ступінь доктора наук за отримані вагомі наукові здобутки під час проведення фундаментальних та/або прикладних наукових досліджень.

Так, ВР доручила Кабінету міністрів щорічно під час розроблення проекту закону про державний бюджет України на відповідний рік передбачати бюджетні призначення Апарату ВР, необхідні для виплати премії та вручення відповідних дипломів і нагрудних знаків.

Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Нагадаємо, Рада підтримала за основу та в цілому проект постанови №9411 "Про призначення в 2019 році іменних стипендій Верховної ради для найталановитіших молодих вчених", розмір однієї стипендії становить 2 тисячі гривень на місяць.

Як писало РБК-Україна, нардепи схвалили постанови №9410 "Про присудження премій Верховної Ради найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2018 рік". На премії буде направлено 400 тисяч гривень.

Додамо, в середині грудня минулого року Рада присудила 28 педагогам щорічну премію парламенту.