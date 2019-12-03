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Рада присудила ежегодную премию педагогам

Новости » Общество     03.12.2019 - 20:50
Рада присудила ежегодную премию педагогам
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Премии получат 30 педагогов

Верховная рада Украины приняла за основу и в целом проект постановления №2495 "О присуждении ежегодной премии Верховной рады Украины педагогическим работникам общеобразовательных, профессионально-технических, дошкольных и внешкольных учебных заведений", передает корреспондент РБК-Украина.

Проект постановления поддержали 318 народных депутатов.

Так, премии были присуждены за особые успехи в осуществлении обучения и воспитания учеников, воспитанников, слушателей. Премии получат 30 педагогов.

Согласно документу, Управлению делами Аппарата ВР поручено обеспечить изготовление дипломов лауреата ежегодной премии Рады педагогическим работникам общеобразовательных, профессионально-технических, дошкольных и внешкольных учебных заведений и выплате ее денежной части.

Напомним, 18 декабря 2018 года Верховная рада Украины поддержала проект постановления №9319 "О присуждении ежегодной премии Верховной рады педагогическим работникам общеобразовательных, профессионально-технических, дошкольных и внешкольных учебных заведений". Премии получили 28 педагогов.

РБК-Украина писало, что 5 февраля Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления №9505 "О премиях Верховной рады молодым ученым".

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