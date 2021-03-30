У Раді спрогнозували терміни ухвалення закону про конституційну процедуру

У Верховній раді спрогнозували терміни прийняття законопроекту про конституційну процедуру №4533. Його можуть прийняти до кінця весни.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Бунтівна Феміда. Як Зеленський вирішив конституційну кризу і що чекає КСУ".

За словами представника Ради в Конституційному суді України Ольги Совгирі, після висновків Венеціанської комісії у парламентаріїв більше немає аргументів, щоб не підтримати даний законопроект. При цьому вона вважає, що після вступу в силу закону, "конституційна криза" більше не повториться.

"Те, що відбувається, стало можливим через наявність дірок в законі про КСУ. Розумієте, він дірявий, він занадто загальний. І ці занадто загальні положення можна використовувати в своїх інтересах, що і робив Конституційний суд", - сказала парламентарій.