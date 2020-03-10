Рада може ухвалити зміни в законі про місцеве самоврядування на позачерговому засіданні 

На наступному позачерговому засіданні Верховної ради можуть розглянути законопроект "Про внесення змін до закону "Про місцеве самоврядування в Україні". Про це повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у фракції сподіваються найближчим часом включити законопроект у план "гарячих".

"Ми сподіваємось, що ми найближчим часом або по завершенню виходу з розгляду законопроекту про обіг землі, або якщо буде нагода знов позачергових засідань, то спробуємо його включити в план таких "гарячих". Тому що 2653 треба його приймати, щоб далі рухатись швидко далі", - заявив Корнієнко.

Як повідомляло РБК-Україна, 17 січня парламентарі прийняли законопроект у першому читанні. Тоді документ підтримали 288 парламентарів.

Нагадаємо, голова комітету Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко заявив, що комітет завершує роботу над Виборчим кодексом, розглянувши пропозиції президента Володимира Зеленського до нього.

Додамо, що у парламенті анонсували доопрацювання Виборчого кодексу в лютому 2020 року. "У рамках робочої групи було досягнуто домовленості зібратися в лютому 2020 року, можливо, в ширшому складі, і доопрацювати даний Кодекс, щоб він став краще і ефективніше", - зазначалося у повідомленні парламенту.