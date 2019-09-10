Рада прийняла закон Зеленського про реформування ГПУ за основу

Парламент схвалив за основу в першому читанні законопроект №1032 авторства президента Володимира Зеленського про реформування Генеральної прокуратури України, передає кореспондент РБК-Україна.

Законопроект схвалили 287 парламентаріїв. Також депутати ВР підтримали скорочену процедуру підготовки закону до другого читання.

Зокрема, президент пропонує реформувати ГПУ в Офіс генерального прокурора.

Також передбачається ліквідувати військову прокуратуру і провести переатестацію усіх співробітників прокуратури, крім співробітників Спеціальної антикорупційної прокуратури.

Також Зеленський пропонує збільшити рівень заробітної плати співробітників органів прокуратури та зменшити їх кількість з 15 до 10 тисяч осіб.

Нагадаємо, правоохоронний комітет рекомендував Раді прийняти даний законопроект авторства глави держави.

Раніше Зеленський запропонував Верховній раді провести реформування Генеральної прокуратури. Відповідний проект закону він зареєстрував у Раді 29 серпня.

Як писало РБК-Україна, комітет з питань антикорупційної політики не побачив ризиків корупції у законопроекті №1032 Зеленського про реформування ГПУ.

Додамо також, генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що законопроект №1032 дозволить оновити органи прокуратури новими кадрами.