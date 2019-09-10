Комітет рекомендує ВР ухвалити закон Зеленського про реформування ГПУ

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Таке рішення комітет схвалив у ході засідання у п'ятницю

Правоохоронний комітет рекомендує Верховній раді прийняти законопроект №1032 авторства президента Володимира Зеленського про реформування Генеральної прокуратури України за основу та в цілому. Про це заявив голова комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, передає кореспондент РБК-Україна



"Хто голосує за те, щоб законопроект № 1032 рекомендувати Верховній раді ухвалити за основу та в цілому з пропозиціями комітету. 17 за рішення прийнято", - заявив Монастирський.

Зокрема, Зеленський законопроектом пропонує реформувати ГПУ в Офіс генерального прокурора. Також передбачається ліквідувати військову прокуратуру і провести переатестацію усіх співробітників прокуратури, крім співробітників Спеціальної антикорупційної прокуратури.

Також президент пропонує збільшити рівень заробітної праці співробітників органів прокуратури та зменшити їх кількість з 15 до 10 тисяч осіб.

Нагадаємо, раніше Зеленський запропонував Верховній раді провести реформування Генеральної прокуратури. Відповідний проект закону він зареєстрував у Раді 29 серпня.

Як писало РБК-Україна, комітет з питань антикорупційної політики не побачив ризиків корупції у законопроекті №1032 Зеленського про реформування Генеральної прокуратури України.

Додамо також, генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що законопроект №1032 дозволить оновити органи прокуратури новими кадрами. На його думку, законопроект дасть можливість зайти в систему "іншим людям, які не є прокурорами".