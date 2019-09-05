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Комітет ВР не бачить ризиків корупції у законі Зеленського про реформування ГПУ

Новини » Політика    05.09.2019 - 15:50
Комітет ВР не бачить ризиків корупції у законі Зеленського про реформування ГПУ
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Таке рішення комітет прийняв на засіданні в четвер

Комітет з питань антикорупційної політики прийняв рішення по законопроекту №1032 авторства президента Володимира Зеленського про реформування Генеральної прокуратури України, передає кореспондент РБК-Україна.

Сьогодні, 5 вересня, відбулося засідання комітету.

"Перше питання - наш висновок на проект закону на внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури. Законопроект поданий президентом України. Реєстраційний номер 1032. Проект рішення: законопроект відповідає вимогам антикорупційного законодавства, не містить корупціогенних факторів. Ми рекомендуємо ВРУ прийняти за основу цей законопроект. Ставлю на голосування", - заявила глава комітету Анастасія Красносільська.

Так, за проект рішення проголосувала більшість членів комітету. Чотири члени комітету утримались. Проти проголосувала нардеп від фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар.

Нагадаємо, раніше Зеленський запропонував Верховній раді провести реформування Генеральної прокуратури. Відповідний проект закону він зареєстрував у Раді 29 серпня.

Зеленський пропонує реформувати ГПУ в Офіс генерального прокурора. Також пропонується ліквідувати військову прокуратуру і провести переатестацію усіх співробітників прокуратури, крім співробітників Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП).

Також президент пропонує збільшити рівень заробітної праці співробітників органів прокуратури та зменшити їх кількість з 15 до 10 тисяч осіб.

Як писало РБК-Україна, новопризначений генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що законопроект №1032 дозволить оновити органи прокуратури новими кадрами. За словами глави ГПУ, законопроект дасть можливість зайти в систему "іншим людям, які не є прокурорами".

Додамо, 29 серпня у ході першого пленарного засідання Рада схвалила кандидатуру Рябошапки на посаду генерального прокурора України. За кандидатуру Рябошапки проголосували 312 народних депутатів.

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