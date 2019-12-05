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Нардепи підтримали проведення засідання Ради наступного тижня

Новини » Політика     05.12.2019 - 17:44
Нардепи підтримали проведення засідання Ради наступного тижня
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Рішення підтримали 229 парламентарів

Народні депутати підтримали проведення пленарного засідання Верховної ради України наступного тижня. Про це оголосив спікер ВР Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

За таке рішення проголосували 229 нардепів.

Зазначимо, парламентарі підтримали проект постанови, яким вносяться зміни до календарного плану проведення другої сесії ВР. Змінами передбачається, що у тиждень з 9 по 13 грудня:

  • 9 - 11 грудня - робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах);
  • 12 грудня - пленарні засідання;
  • 13 грудня - робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах).

Нагадаємо, у вівторок, 3 грудня, Верховна рада продовжувала засідання парламенту до вичерпання порядку денного. Рада пропрацювала на дві години довше через те, що багато часу зайняв розгляд президентського законопроекту №2116 про перезавантаження Державного бюро розслідувань.

Крім того, спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що наступного тижня у парламенті може додатись кілька додаткових пленарних засідань. При цьому він зазначив, що за проведення додаткових пленарних засідань мають проголосувати народні депутати.

Додамо, що за словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамія, у грудні у Верховній раді планують щодня продовжувати роботу до закінчення всіх питань порядку денного. Крім того, він підкреслив, що в грудні не буде додаткового пленарного тижня.

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