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У рамках закону про аліменти Рада відхилила поправку про податкові пільги для зеленої енергетики

НовиниПолітика    03.07.2018 - 11:27
Фото: ВРУ (РБК-Україна)
Фото: ВРУ (РБК-Україна)

За неї проголосували 155 нардепів при 226 мінімально необхідних

У рамках розгляду законопроекту про захист дітей № 8295 народні депутати розглянули та відхилили поправку, яка стосується податкових пільг для зеленої енергетики, передає кореспондент РБК-Україна.

У ході розгляду законопроекту правка була поставлена на підтвердження та не підтримана. За неї проголосували 155 нардепів при 226 мінімально необхідних.

Голова комітету Верховної ради з питань економічної політики Андрій Іванчук раніше повідомив журналістам, що ця правка була включена до законопроекту, але може бути поставлена на підтвердження у ході розгляду у сесійній залі.

"Ми писали цей законопроект для захисту найменших українців. Філософія була така, щоб тим батькам, які добросовісно і чесно виконують свої обов’язки, були якісь економічні преференції. Що вони там написали після нашого 96-го законопроекту, одразу ми заходимо у 95-й. Це є друге читання. Усі ці поправки можуть бути поставлені на підтвердження. Коментувати їх ще зарано", - сказав нардеп.

Зазначимо, одна з поправок до законопроекту передбачає звільнення від податку операції з ввезенням обладнання для виробництва енергії з відновлюваних джерел.

Пропонувалося встановити звільнення від сплати ПДВ до 1 січня 2020 року ввезення в Україну обладнання для виробництва відновлюваної енергії, якщо платник податків отримав технічні умови на підключення до електричних мереж.

Правка передбачала, що в разі порушення імпортером умов пільгового імпорту, він платить ПДВ у повному розмірі, а також виплачує пеню в розмірі 120% облікової ставки Національного банку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 3 липня 2018 року, Рада схвалила посилення відповідальності за несплату аліментів.

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Темы: Засідання Ради    Теги публікації: Верховна Рада, алименты  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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