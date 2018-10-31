Кабмін оцінює інвестиційний потенціал відновлювальної енергетики у 12 млрд євро

Фото: Геннадій Зубко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Кілька французьких компаній зацікавлені брати участь у проектах у сфері енергоефективності

Кабінет міністрів вважає, що загальний обсяг потенційних інвестицій у проекти відновлювальної енергетики України складає 12 мільярдів євро. Про це повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко на зустрічі з французькими урядовцями, передає РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Мінрегіону.

Вказано, що саме стільки інвестицій Україна може наразі залучити для будівництва сонячних та вітрових електростанцій.

"На сьогодні Франція відіграє одну з ключових ролей у розвитку "зеленої енергетики" в Європі та в усьому світі. Тож для України є важливим залучення французьких компаній, які працюють у цьому напрямку. Наразі інвестиційний потенціал України у галузі відновлювальної енергетики ми оцінюємо в 12 мільярдів євро", - зазначив віце-прем'єр-міністр.

За його словами, кілька французьких компаній зацікавлені брати участь у широкомасштабних проектах у сфері енергоефективності.

"Такі французькі компанії, як ENGIE, Total-Eren та Akuo Energy вже висловили свою зацікавленість брати участь у широкомасштабних проектах у сфері енергоефективності, розвитку відновлювальної енергетики в Україні. Це дозволить Україні в майбутньому не тільки зменшити енергоспоживання і модернізувати комунальні підприємства, але і відмовитись від класичних енергоносіїв", - сказав Зубко.

Міністр також додав, що французькі компанії зацікавлені інвестувати у проекти енергоефективності в Україні.

Нагадаємо, у вівторок Україна та Франція підписали Меморандум про розвиток енергетичних мереж між НЕК "Укренерго" і французькою компанією RTE.

Як писало РБК-Україна, у Кабінеті міністрів України очікують, що Фонд енергоефективності почне свою повноцінну роботу в першому кварталі 2019 року.