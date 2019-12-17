Рада ухвалила закон про "Пласт" з пропозиціями президента

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Проект закону підтримали 316 парламентарів

Верховна рада України схвалила у другому читанні законопроект №0976 про підтримку Національної скаутської організації України "Пласт" з пропозиціями президента Володимира Зеленського.

За законопроект проголосували 316 нардепів.

Зокрема, у ході доопрацювання документу була змінена його назва на більш об’єднуючу "Про визнання пластового руху та особливості державної підтримки пластового, скаутського руху", вилучені норми, що суперечать законодавству та порушують принцип рівності громадських організацій.

Доопрацьований закон стосується як пластових, так і скаутських громадських об’єднань. Питання визнання історичного внеску Пласту відображено у преамбулі.

Так, у статті 1 додані визначення скаутського руху, пластового та скаутського методів, пластової, скаутської освітньої (навчальної) програми, пластових, скаутських громадських об’єднань.

Також документ передбачає розробку органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування державних та місцевих програм стосовно дітей та молоді з урахуванням пропозицій пластових, скаутських громадських об’єднань, а також можливість залучення пластових, скаутських громадських об’єднань (за їх згодою) до реалізації державних та місцевих програм.

Крім того, доопрацьованим проектом визначено, що органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування надають матеріальну, фінансову, інформаційну, консультаційну підтримку діяльності пластових, скаутських громадських об’єднань. При затвердженні державного та місцевих бюджетів можуть передбачатися видатки на підтримку програм, проектів, спрямованих на досягнення пластової, скаутської освітньої (навчальної) програми.

Документ передбачає, що центральні органи виконавчої влади сприяють розвитку пластового, скаутського руху за межами України та створенню і функціонуванню за межами України інфраструктури пластового, скаутського руху, в якій освіта та виховання здійснюються українською мовою або вивчається українська мова.

Нагадаємо, раніше комітет з питань молоді та спорту рекомендував ВР прийняти законопроект №0976 "Про державне визнання і підтримку Пласту - національної скаутської організації України" в новій редакції з пропозиціями президента Володимира Зеленського.

Як писало РБК-Україна, на початку жовтня депутати направили на доопрацювання ветований президентом України Володимиром Зеленським законопроект №0976 у профільний комітет. За це проголосували 313 нардепів.

Додамо також, 4 вересня Зеленський ветував законопроект №10184 "Про державне визнання і підтримку "Пласту" - Національної скаутської організації України".

Так, Рада 8 скликання 30 травня ухвалила за основу та в цілому з техніко-юридичними правками законопроект про держпідтримку "Пласту".