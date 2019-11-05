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Раді рекомендують прийняти закон про "Пласт" у новій редакції

Новини » Політика     05.11.2019 - 14:04
Раді рекомендують прийняти закон про "Пласт" у новій редакції
Фото: засідання комітету (iportal.rada.gov.ua)

Раніше Зеленський ветував вказаний проект закону та надав до нього пропозиції

Комітет з питань молоді і спорту рекомендує Верховній раді прийняти законопроект №0976 "Про державне визнання і підтримку Пласту - національної скаутської організації України" у новій редакції з пропозиціями президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

У Раді наголошують, що після доопрацювання закон стосується як пластових, так і скаутських громадських об’єднань. Питання визнання історичного внеску "Пласту" відображено у преамбулі.

У статті 1 додані визначення скаутського руху, пластового та скаутського методу, пластової, скаутської освітньої (навчальної) програми, пластових, скаутських громадських об’єднань.

Проект передбачає розробку органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування державних та місцевих програм стосовно дітей та молоді з урахуванням пропозицій пластових, скаутських громадських об’єднань, а також можливість залучення пластових, скаутських громадських об’єднань (за їх згодою) до реалізації державних та місцевих програм.

Також законом визначено, що органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування надають матеріальну, фінансову, інформаційну, консультаційну підтримку діяльності пластових, скаутських громадських об’єднань. При затвердженні державного та місцевих бюджетів можуть передбачатися видатки на підтримку програм, проектів, спрямованих на досягнення пластової, скаутської освітньої (навчальної) програми у межах повноважень, визначених законом.

У документі прописано, що центральні органи виконавчої влади відповідно до закону сприяють розвитку пластового, скаутського руху за межами України та створенню і функціонуванню за межами України інфраструктури пластового, скаутського руху, в якій освіта та виховання здійснюються українською мовою або вивчається українська мова.

Нагадаємо, на початку жовтня ВР відправила на доопрацювання ветований президентом України Володимиром Зеленським законопроект №0976 "Про державне визнання і підтримку Пласту - Національної скаутської організації України" у профільний комітет. За це проголосували 313 нардепів.

Як писало РБК-Україна раніше, 4 вересня Зеленський ветував законопроект №10184 "Про державне визнання і підтримку "Пласту" - Національної скаутської організації України".

Так, Рада 8 скликання 30 травня ухвалила за основу та в цілому з техніко-юридичними правками законопроект про держпідтримку "Пласту".

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