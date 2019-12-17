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Рада приняла закон о "Пласте" с предложениями президента

Новости » Политика     17.12.2019 - 12:08
Рада приняла закон о "Пласте" с предложениями президента
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Проект закона поддержали 316 парламентариев

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №0976 о поддержке Национальной скаутской организации Украины "Пласт" с предложениями президента Владимира Зеленского.

За законопроект проголосовали 316 нардепов.

В частности, в ходе доработки документа было изменено его название на более объединяющее "О признании пластового движения и особенностях государственной поддержки пластового, скаутского движения", изъяты нормы, противоречащие законодательству и нарушающие принцип равенства общественных организаций.

Доработанный закон касается как пластовых, так и скаутских общественных объединений. Вопрос признания исторического вклада Пласта отражен в преамбуле.

Так, в статье 1 добавлены определения скаутского движения, пластового и скаутского методов, пластовой, скаутской образовательной (учебной) программы, пластовых, скаутских общественных объединений.

Также документ предусматривает разработку органами исполнительной власти и органами местного самоуправления государственных и местных программ в отношении детей и молодежи с учетом предложений пластовых, скаутских общественных объединений, а также возможность привлечения пластовых, скаутских общественных объединений (с их согласия) к реализации государственных и местных программ.

Кроме того, доработанным проектом определено, что органы исполнительной власти и органы местного самоуправления оказывают материальную, финансовую, информационную, консультационную поддержку деятельности пластовых, скаутских общественных объединений. При утверждении государственного и местных бюджетов могут предусматриваться расходы на поддержку программ, проектов, направленных на достижение пластовой, скаутской образовательной (учебной) программы.

Документ предусматривает, что центральные органы исполнительной власти способствуют развитию пластового, скаутского движения за пределами Украины и созданию и функционированию за пределами Украины инфраструктуры пластового, скаутского движения, в которой образование и воспитание осуществляются на украинском языке или изучается украинский язык.

Напомним, ранее комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендовал ВР принять законопроект №0976 "О государственном признании и поддержке Пласта - национальной скаутской организации Украины" в новой редакции с предложениями президента Владимира Зеленского.

Как писало РБК-Украина, в начале октября нардепы направили на доработку ветированный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект №0976 в профильный комитет. За это проголосовали 313 нардепов.

Добавим также, 4 сентября Зеленский ветировал законопроект №10184 "О государственном признании и поддержке "Пласта" - Национальной скаутской организации Украины".

Так, Рада 8 созыва 30 мая приняла за основу и в целом с технико-юридическими правками законопроект о господдержке "Пласта".

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